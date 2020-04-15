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15 апреля 2020, среда, 12:15 275
Верховная Рада и партии 2020-04-15T13:00:02+03:00
Українські Новини
Госбюджет уже сегодня необходимо пересматривать ещё раз, - Левочкин

Госбюджет уже сегодня необходимо пересматривать ещё раз, - Левочкин

Павел Твердохлиб
Бюджет, Парламент, Пандемия, Левочкин, Коронавирус, ОП-ЗЖ
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Проголосованные изменения не решают ни вопроса полномасштабной борьбы с коронавирусом, ни вопроса поддержки населения и бизнеса. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Сергей Левочкин, комментируя принятие Верховной Радой нового варианта госбюджета, информирует персональный портал политика.

"Философия проголосованного бюджета полностью противоречит задачам, которые ставит перед страной пандемия. Правительство запланировало увеличить чистые заимствования (займы минус погашения основной части госдолга) на 216 миллиардов гривен. Согласно первоначальным заявлениям его представителей, большая часть этой суммы должна была пойти в фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями. А в итоге этот фонд составит лишь 66 миллиардов, что, даже с учётом 46 миллиардов, которые направят напрямую Минздраву и в Пенсионный фонд, намного меньше суммы наращивания долгов", – сказал народный депутат.

По его словам, основная причина того, что страна в условиях эпидемии недополучит 100 млрд гривен на борьбу с пандемией, – нежелание Кабмина сокращать непроизводственные расходы и расходы на госаппарат.

"Введя карантин, правительство фактически закрыло целые сектора частного бизнеса. Бизнес несёт огромные убытки, увольняя людей, отправляя их в неоплачиваемые отпуска или, в лучшем случае, значительно сокращая зарплаты. При этом правительство так и не решилось на существенное сокращение расходов на госаппарат, поставив его в привилегированное положение по отношению ко всем остальным", – объяснил политик.

Он сообщил, что только сокращение на 50% расходов на Верховную Раду, Офис президента, Кабмин, министерства и местные госадминистрации даст экономию в 31,9 млрд гривен. 14,3 млрд даст аналогичное сокращение затрат на суды, прокуратуру, НАБУ, САП, НАПК и ГБР.

"Кроме того, в госбюджете сохранено несколько миллиардов гривен финансирования всевозможных непроизводительных расходов. Планируя 32 миллиона на формирование имиджа страны, 50 миллионов на кино и 150 миллионов на культурный фонд и при этом более чем на 8 миллиардов сокращая расходы на субсидии ЖКХ, Кабмин продемонстрировал, что он не понимает расстановки приоритетов ни в условиях пандемии, ни даже в нормальной жизни", – заявил Сергей Левочкин.

"Общая экономия на упомянутых статьях расходов составляет более 130 миллиардов гривен. Это именно та сумма, которая вместе с другими источниками указана в Антикризисном плане Оппозиционной платформы – За життя и которой катастрофически не хватает для борьбы с коронавирусом и его последствиями. Такой пересмотр госбюджета жизненно необходим, причем уже сегодня. Мы настаиваем на нём и готовы голосовать за него в любое время", – резюмировал народный депутат.

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