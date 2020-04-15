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15 апреля 2020, среда, 11:25 30
Верховная Рада и партии 2020-04-15T11:25:01+03:00
Українські Новини
Другие страны уже думают, как выходить из карантина, а наша власть не захотела даже помочь людям, - Бойко

Другие страны уже думают, как выходить из карантина, а наша власть не захотела даже помочь людям, - Бойко

Ирина Дорофейчук
Бойко, Карантин, Пандемия, Власть, ОП-ЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"Власть не хочет помочь стране преодолеть эпидемию и кризис.". Об этом заявил Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко, информирует портал политической силы.

"Полтора месяца потребовалось власти, чтобы выдать на-гора проект бюджета. Страна на карантине ждала помощи, а власть что-то внутри себя делила, перекраивала, договаривалась с какими-то группами влияния, звонила в МВФ. В итоге все закончилось потерей времени и большим обманом. Другие страны уже думают о том, как будут выходить с карантина и оживлять экономику. А наша власть не захотела даже помочь людям справиться с эпидемией и ее последствиями", - сказал политик.

Юрий Бойко отметил, что после многочисленных пересмотров из проекта бюджета исчезли миллиарды гривен, которые должны были пойти на поддержание системы здравоохранения и борьбу с коронавирусом.

"Специальный Фонд для борьбы с эпидемией вначале планировали на уровне 120 млрд гривен. В итоге, его объем снизили почти наполовину. И это на фоне постоянных сообщений о росте количества заболевших и новых трагедиях. Это так власть заботиться о медиках и пациентах? Обещали помощь громадам и регионам, дать средства местному самоуправлению, которое непосредственно отвечает за обеспечение жизни людей. На практике - на миллиарды гривен сократили субвенции. Фонд поддержки ОТГ обнулили полностью. По такому же принципу поступили с программами экономического развития. Зато предусмотрели дополнительное финансирование для чиновников и судей. Вместо того, чтобы принять меры для преодоления коррупции на таможне и в Государственной фискальной службе, из-за которых страна ежемесячно теряет 10 млрд гривен или 120 млрд гривен в год", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Уже ясно, считает народный депутат, что эпидемия и карантин станут тяжелым ударом по экономике и бюджету украинских семей.

"Вместо помощи власть сократила финансирование жилищно-коммунальных субсидий более чем на 8 млрд гривен. Как люди будут платить за жилье? Этот вопрос, похоже, ни президента, ни премьера, ни депутатов не волнует. Власть просто боится гнева МВФ и криков националистов. Теперь все они стали ближайшими союзниками в деле распродажи земли и возврата долгов иностранцам. Поэтому средства на погашение долгов, которые наделали Порошенко и компания, выделили в полном объеме. И не забыли "подкормить" пропагандистов, предусмотрев десятки миллионов гривен на съемки очередных пропагандистских агиток. Уже совершенно ясно, что это никакой не антикризисный бюджет. Перекраивание субсидий людям, сокращение программ поддержки для экономики и регионов. Такие изменения - это не помощь. Это - разорение", - подчеркнул Юрий Бойко.

Он отметил, что Оппозиционная платформа - За життя, предлагает совершенно другой подход.

"Мы считаем, что необходимо провести реструктуризацию долгов. Сократить затраты на силовиков и чиновников и не на время карантина, а пока экономика не начнет развиваться. Остановить все траты на разрушительную и бессмысленную пропаганду. А вместо этого направить 100 млрд на медицину, более 90 млрд на помощь людям, 15 млрд выделить на поддержку экономики и 10 млрд для местного самоуправления. Мы будем добиваться, чтобы наш Антикризисный план был принят и эти изменения внесены. Ведь уже совершенно ясно, что бюджет обмана и разорения не поможет стране выйти из кризиса. Бюджет придется вновь пересматривать и пора пересмотреть весь государственный курс. Пора остановить политику войны, нищеты и разрухи. Урегулировать конфликт на Донбассе, и объединить страну, прекратить санкции и вернуть нашим производителям рынки России и стран СНГ. Это антикризисный рецепт для нашей страны и нет никакого другого", - резюмировал Юрий Бойко.

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