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15 апреля 2020, среда, 11:11 646
Силовые структуры 2020-04-15T11:21:19+03:00
Українські Новини
ГФС выступает за введение ответственности за спекуляцию на средствах индивидуальной защиты, - Солодченко

ГФС выступает за введение ответственности за спекуляцию на средствах индивидуальной защиты, - Солодченко

Татьяна Зотова
Законопроект, Пандемия, Маски, Коронавирус, ГФСУ, Солодченко
Сергей Солодченко. Фото: ГФС
Сергей Солодченко. Фото: ГФС

Государственная фискальная служба Украины поддерживает законопроект об ответственности за повышение цен на средства индивидуальной защиты во время карантина. Об этом заявил исполняющий обязанности Председателя ГФС Сергей Солодченко на официальном сайте службы.

"К сожалению, в нашей стране мы наблюдаем отдельные случаи, когда отдельные лица, пользуясь ростом спроса на средства индивидуальной защиты, создают условия для многократного, ничем не обоснованного, завышения их стоимости при продаже населению. Это делает их недоступными для широких слоев общества", - говорится в заявлении.

Именно поэтому Государственная фискальная служба Украины обработала проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня" (рег. №3274-1 от 08.04.2020) и полностью поддерживает его концептуальные основы.

"Мы приняли активное участие в его обсуждении в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины для скорейшего принятия и внедрения соответствующих норм в действующее законодательство. Это позволит помешать спекулятивным проявлениям в сфере обеспечения населения страны средствами индивидуальной защиты", - также отметил Солодченко.

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