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  • Депутат Бужанский возмутился премией Нефедову в 600% при недоборах таможенных сборов
15 апреля 2020, среда, 10:49 139
Политика 2020-04-15T10:49:02+03:00
Українські Новини
Депутат Бужанский возмутился премией Нефедову в 600% при недоборах таможенных сборов

Депутат Бужанский возмутился премией Нефедову в 600% при недоборах таможенных сборов

Ирина Дорофейчук
Бюджет, Налоги, Нефедов, Фискалы, Бужанский
Премия чиновнику. Фото: slovoidilo.ua
Премия чиновнику. Фото: slovoidilo.ua

Народный депутат Украины Максим Бужанский на персональной странице в социальной сети Telegram резко отреагировал на суть ответа на информационный запрос Українських Новин касательно премиальных надбавок, которые до недавнего времени действовали для председателя Государственной фискальной службы Максима Нефедова и трех его заместителей в совокупном размере 600%.

"Задумчиво посмотрев в январе на полный развал таможни, Нефедов обратился в Минфин с просьбой дорисовать ему и его банде по 600% к окладу.

А ведь и верно, он же мог нас и в минус загнать, не то что не до собрать, прикинули в минфине, и обратились к Гончаруку.

Ну, Нефедов даже красивее Шабунина, вынужден был признать Гончарук, и выплаты были утверждены.

Больше конкурсных отборов, набсоветов и наборов во власть по объявлениям, так победим.", - резюмировал свою заметку депутат Бужанский.

Как сообщали Українські Новини, только за первых два месяца 2020 года недопоступления в Госбюджет от Государственной таможенной службы составили 13 млрд грн. Глава Гостаможслужбы Максим Нефедов пояснил такие показатели снижением импорта сырьевых товаров и укреплением курса гривны.

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