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15 апреля 2020, среда, 10:23 496
Политика 2020-04-15T10:23:01+03:00
Українські Новини
Безопасность на первом месте: как кредитные организации работают в условиях карантина

Безопасность на первом месте: как кредитные организации работают в условиях карантина

Николай Полищук

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и разрешил полноценное функционирование всех видов финучреждений, в том числе микрофинансовых организаций.

Конечно же, всегда можно воспользоваться онлайн-сервисами и получить займ оперативно на банковскую карту. Но если все же есть необходимость пойти в отделение, безопасно ли это?

В компании ШвидкоГроші, которая имеет самую большую сеть отделений по Украине,  отмечают, что сделали безопасные условия работы как для своих сотрудников, так и для клиентов. Все помещения тщательно дезинфицируют, сотрудники строго соблюдают масочный режим. В отделениях всегда есть антисептики, маски и другие средства защиты.

Кроме того, компания решила внести свою долю в борьбу с пандемией и обезопасить своих клиентов и за пределами офисов - во время карантина всем, кто пришел открыть, продлить или закрыть кредит в отделение дарят маску и флакон антисептика.

В ШвидкоГроші также нет никаких очередей внутри. В отделение сейчас может зайти только один человек, других же просят ждать на улице – на безопасном расстоянии друг от друга.

"В это непростое время очень хорошо, что таким организациям, как МФО, все же позволили работать. В условиях нехватки денег человек всегда может обратиться к нам и не быть наедине со своей проблемой. Мы всегда пытаемся понять ситуацию каждого клиента и протянуть ему руку помощи. И делаем это безопасно", - говорит директор ШвидкоГроші Александр Холод.

Он напоминает, что сейчас действуют так называемые кредитные каникулы, когда МФО, как и банки, не начисляют штрафов и пени. Но возвращение долгов это не отменяет. "Выплачивать кредит все равно необходимо. Проценты растут быстрее, чем цены на гречку, которой сейчас многие люди пытаются запастись. Чтобы избежать задолженностей, мы всегда советуем клиентам быть финансово грамотными и брать в кредит ту сумму, которая реально необходима и которую они смогут вернуть", - добавляет Александр Холод. 

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