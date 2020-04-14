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14 апреля 2020, вторник, 16:55 554
Финансы 2020-04-14T17:15:02+03:00
Українські Новини
Говоря о дефолте, Уманский не разбирается в базовых понятиях, – Нестерук

Говоря о дефолте, Уманский не разбирается в базовых понятиях, – Нестерук

Ирина Дорофейчук
Дефолт, Игорь Уманский, Андрей Нестерук, Минфин Украины, Finteum
Андрей Нестерук. Фото: Andriy Nesteruk / Facebook
Андрей Нестерук. Фото: Andriy Nesteruk / Facebook

Руководитель отдела стратегического планирования в международной финансовой компании Finteum Андрей Нестерук заявил, что бывший министр финансов Украины Игорь Уманский не разбирается в базовых понятиях, знание которых необходимо для человека, занимавшего такую должность, в частности, он неправильно трактует понятие дефолта.

Об этом сообщило интернет-издание "Гордон".

"Когда у министра финансов такая каша в голове по его ключевой сфере ответственности – это п...здец. Теперь я понимаю, почему Уманского так быстро стоило убирать, но не понимаю, зачем его было назначать, – написал он. – Если что, "event of default" – это как раз, когда вам могут предъявить всю сумму к оплате. Что такое дефолт не понимают не люди, а Уманский. То, что он пытается описать, не имеет отдельного термина, но я бы это назвал "hard default втупую". Ну и много других перлов".

Так он прокомментировал опубликованное 12 апреля интервью Уманского изданию "Новое время", в котором тот  рассказал, в частности, о своих взглядах на вопросы дефолта и реструктуризации госдолга.

"У нас многие люди просто не понимают, что такое дефолт. Дефолт — это когда заемщик вообще не пытается вести переговоры с кредиторами, а просто "в тупую" говорит: "Никому ничего и никогда". Были такие примеры в истории. Например, Аргентина. Закончилось это тем, что за очень короткий промежуток времени были разрушены все абсолютно системы. Не было электричества, света, тепла, воды, абсолютно ничего. То есть такой "каменный век". Это мародерства, бунты, танки в центре столицы и так дале, – сказал бывший-министр. – Не надо путать вопрос дефолта и вопрос реструктуризации долга. Потому что, когда вы приходите к кредиторам и говорите: "Смотрите, в этих условиях у меня нет возможности сейчас выполнять свои долговые обязательства так, как это было предусмотрено предварительными соглашениями, договоренностями и тому подобное. Поэтому я прошу, предлагаю на этот период определенные условия, каким образом это решить и провожу реструктуризацию этого долга". Когда вы объявили об этом, безусловно, останавливаются выплаты по долгу. Это так называемый event оf default, случай дефолта. То есть вы не платите, но вам не могут предъявить всю сумму к оплате".

Нестерук отметил, что в истории Аргентины неизвестны случаи, когда она вообще отказалась вести какие-либо переговоры по реструктуризации госдолга и просто полностью перестала платить.

"Так что тут он просто соврал или имеет очень поверхностные знания. Скорее и то, и другое, – отметил в комментарии Нестерук. – Остальная часть интервью неожиданно говорливого экспресс-министра финансов доставляет не меньше. После такого – критика из его уст главы таможни Максима Нефьодова и главы налоговой Сергея Верланова и премьер-министра Дениса Шмыгаля, наверное, должна восприниматься, как знак качества".

На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада Украины уволила Игоря Уманского с должности министра финансов. Со второй попытки народные депутаты назначили министром финансов Сергея Марченко.

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