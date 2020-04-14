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14 апреля 2020, вторник, 16:15 1056
Медицина 2020-04-14T16:16:05+03:00
Українські Новини
"Дарница" зарегистрировала субстанцию для возможного лечения коронавируса

"Дарница" зарегистрировала субстанцию для возможного лечения коронавируса

Ирина Дорофейчук
Дарница, Коронавирус, Дмитрий Шимкив, Covid-19, Фармкомпания
Фармкомпания
Фармкомпания "Дарница". Фото: darnitsa.ua

Фармацевтическая компания "Дарница" зарегистрировала фармацевтическую субстанцию ​​гидроксихлорохина, который включен в национальный протокол лечения коронавирусной инфекции (COVID-19) как препарат экспериментальной терапии.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что препараты, в состав которых входит гидроксихлорохин, применяются для лечения больных COVID-19 в США, Японии и европейских странах в рамках клинических исследований при условии получения обязательного согласия пациента.

"Дарница" получила государственную регистрацию на субстанцию ​​гидроксихлорохин и продолжает процесс необходимых действий, чтобы начать производство готового лекарственного средства. Мы зарегистрировали субстанцию ​​гидроксихлорохин в максимально короткие сроки благодаря оперативным действиям Государственного экспертного центра и Министерства здравоохранения. Мы благодарим Татьяну Думенко и команду Государственного экспертного центра и Минздрава за понимание и быструю реакцию в этом важном вопросе", - отметил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Ранее "Дарница" заявляла о готовности производить препараты с гидроксихлорохином. Основной предпосылкой для налаживания такого выпуска являются активные действия по стороны Минздрава в регуляторных вопросах.

Кроме того, "Дарница" изменила планы производства, чтобы увеличить выпуск противовирусного препарата "Иммустат" и жаропонижающего средства "Парацетамол-Дарница", которые могут применяться в условиях эпидемий вирусных заболеваний. Так, "Дарница" направила в аптеки дополнительные 100 тыс. упаковок "Иммустата" и планирует выпустить в течение апреля 1,6 млн упаковок "Парацетамола-Дарница".

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли.

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