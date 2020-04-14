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  • Для обеспечения нацбезопасности необходимо наладить производство жизненно важных субстанций, - "Фармак"
14 апреля 2020, вторник, 14:31 8
Медицина 2020-04-14T14:31:59+03:00
Українські Новини
Для обеспечения нацбезопасности необходимо наладить производство жизненно важных субстанций, - "Фармак"

Для обеспечения нацбезопасности необходимо наладить производство жизненно важных субстанций, - "Фармак"

Александр Дмитриенко

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) считает, что для обеспечения национальной безопасности Украины в сфере лекарственных средств с стране должно быть организовано производство жизненно важных АФИ и готовых лекарственных форм.

 Об этом в интервью информагентству "Интерфакс-Украина" сказал  член наблюдательного совета компании "Фармак" Олег Сяркевич.

"Для обеспечения национальной безопасности Украины в сфере лекарственных средств должно быть организовано производство жизненно важных АФИ и готовых лекарственных форм, все это также относится к биотехнологическим, иммунобиологическим субстанциям и препаратам. Для этого в стратегии развития государства фармацевтическая отрасль должна быть одним из ключевых приоритетов",- сказал он.

По словам Сяркевича, до недавнего времени большинство развитых стран в мире не жили по принципу полного самообеспечения всей цепочки от АФИ до готовых лекарств.

"В глобальной экономике от этого отошли в 90-х годах пошлого века, большинство европейских компаний остановили предприятия по синтезу и перешли на АФИ из Индии и Китая, но сейчас пришла пандемия и по многим критическим субстанциям делается переоценка стратегии. ЕС для обеспечения безопасности, начал обсуждение и подготовку к организации синтеза наиболее важных АФИ на территории Евросоюза", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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