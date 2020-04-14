Государство должно проанализировать наличие лекарств для недопущения их дефицита, - "Фармак"

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) отмечает, что украинские власти должны проанализировать наличие лекарств в стране для недопущения их дефицита.

Об этом в интервью информагентству "Интерфакс-Украина" сказал член наблюдательного совета компании "Фармак" Олег Сяркевич.

"Мы понимаем, что, если ЕС столкнулся с угрозой дефицита лекарств, то и для Украины этот риск реален. Поэтому мы и привлекаем внимание правительства к данному вопросу. Следим за тем, как с этой проблемой борется Еврокомиссия и предлагаем аналогичные меры", - сказал он.

По словам Сяркевича, министерство здравоохранения должно собрать необходимые данные для проведения анализа.

"Минздрав должен собрать необходимые данные, и тогда мы увидим реальную картину, каким может быть дефицит и какие меры нужно принимать для гарантирования наличия препаратов. Например, Украина производит антибиотики, но не производит продвинутые миорелаксанты, не производит в полном цикле газы для наркоза и т.д. По факту инвентаризации должны последовать управленческие решения", - отметил он.

По словам Сяркевича, в ЕС созданы специальные комиссии, на которых вырабатывают рекомендации для оптимальных решений.

При этом в Украине необходимо создать аналогичную комиссию.

"Отечественные производители могут быстро реагировать на запросы государства и обеспечить производство отсутствующих препаратов. Но при этом государство должно выступить заказчиком и гарантировать закупку. Кроме того, для обеспечения гарантий поставок и управления логистической цепочкой нужны совместные действия производителей и государства", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.