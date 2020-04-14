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  • В мире спрос на противовирусные препараты, но в первую очередь мы обеспечиваем потребности Украины, - "Фармак"
14 апреля 2020, вторник, 13:27 836
Медицина 2020-04-14T13:27:40+03:00
Українські Новини
В мире спрос на противовирусные препараты, но в первую очередь мы обеспечиваем потребности Украины, - "Фармак"

В мире спрос на противовирусные препараты, но в первую очередь мы обеспечиваем потребности Украины, - "Фармак"

Александр Дмитриенко

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) отмечает, что в мире большой спрос на противовирусные и госпитальные препараты, при этом компания в первую очередь обеспечивает потребности внутреннего рынка.

Об этом в интервью информагентству «Интерфакс-Украина» сказал  член наблюдательного совета компании "Фармак" Олег Сяркевич.

«Мы получаем массу запросов на наши препараты со всего мира. Видим огромный спрос на противовирусные и госпитальные препараты, но в первую очередь мы обеспечиваем потребности Украины», - сказал он.

По словам Сяркевича, компания обеспечена импортными субстанциями, а также активно развивает их собственное производство.

«Пять лет назад мы запустили самый современный завод в Украине по производству АФИ и постоянно увеличиваем номенклатуру синтеза, а пандемия заставляет нас еще более ускоряться. Для развития синтеза очень важно, чтобы государство выступало заказчиком и брало на себя обязательства. И это время пришло! От вертикально интегрированных производств зависит безопасность страны, и это понимают сейчас во всем мире», - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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