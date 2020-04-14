Садовый отказался лечить львовян "Протефлазидом" и просит не распространять фейки

Мэр Львова Андрей Садовый назвал фейком сообщения о том, что город обратился к производителям "Протефлазида" за препаратом, чтобы лечить им Covid-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Руководство компании "Экофарм" (производитель "Протефлазида" - ред.) действительно предложило нам предоставить бесплатно в качестве гуманитарной помощи небольшую партию своего препарата, который, по их словам, имеет иммуностимулирующее эффект. Взамен попросили написать обращение от главного врача в их адрес с соответствующей просьбой. Ни о какой связи с подготовкой больниц города к действиям в условиях эпидемии COVID-19, как об этом говорится в заказных материалах, речи не шло", - пояснил городской глава.

По словам Садового, небольшая партия "Протефлазида", полученная от компании "Экофарм", будет возвращена производителю.

Ранее о том, что больницы Львова будут использовать "Протефлазид" для лечения коронавирусной болезни, написала блогер Олена Монова:

"Не стебал эту "панацею" только ленивый, ведь как можно не глумить псевдолекарство? И что только не пытались лечить этим чертополохом, начиная от герпеса и заканчивая ВИЧ... А тут вдруг очень кстати подвернулся коронавирус, так почему бы и не возродить интерес к такому могучему препарату от всех болезней. И вот мы видим, как мэр Львова и главврач (!) БСМП Львова рапортуют о травяной настойке как о чудо-средстве".

Попытки производителей "Протефлазида" продвигать свой препарат как средство для борьбы с коронавирусом неоднократно привлекали внимание СМИ. В то же время отмечается, что за 20 лет продажи препарата он не получил никакого научного подтверждения своей эффективности.