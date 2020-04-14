Комитет ВР по вопросам евроинтеграции не поддержал законопроект №2360 о запрете норковых ферм. Не соответствует праву Европейского Союза

Комитет ВР по вопросам евроинтеграции не поддержал законопроект №2360 о запрете норковых ферм. Не соответствуе

Законопроект №2360 о запрете норковых ферм не соответствует праву ЕС и международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции. Об этом заявила на заседании комитета его председатель народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы уже неоднократно знакомились с перечнем различных директив, в рамках которых Украина имеет обязательства в этой сфере регулирования и предлагаем проект решения комитета о том, что данный законопроект в этой редакции не соответствует праву Европейского Союза", - сообщила председатель Комитета.

В проекте постановления говорится, что законопроект №2360 требует существенной доработки, поскольку не учитывает должным образом положений Директивы 98/58 / ЕС, Регламента № 1099/2009, Директивы 2011/92 / ЕС, которые являются обязательными для имплементации украинского законодательства к законодательству ЕС.

Напомним, что производством натурального меха занимаются 22 европейские страны: Дания, Польша, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Греция, Испания, Италия, Франция, Бельгия, Болгария.

По данным Ассоциации звероводов Украины, европейское законодательство имеет большой опыт защиты звероферм, поскольку зоозащитники некоторых европейских стран пытались запретить там пушные фермы. В АЗУ привели пример Швеции, где министр сельского хозяйства Дженни Нилссон недавно отклонила запрет на выращивание меха, ссылаясь на научные рекомендации Совета сельского хозяйства Швеции. Эта работа была заказана с целью проверки благосостояния животных меховом производстве. Шведские эксперты рассматривали соответствующие вопросы благосостояния.

Исследование установило, что требования, предъявляемые к фермерам зоозащитниками, не являются обязательными и не влияют на благосостояние животных. В частности, норка, которая живет на ферме, является одомашненной, и ее нельзя сравнивать со своим диким собратом. Кроме того, исследование установило, что вода для плавания не является важной потребностью в норок, и обнаружено, что появление стереотипного поведения не может быть связано со стадами, а только с отдельными особями.

Далее было отмечено, что желательно использование общеевропейской программы WelFur, основанная на принципах программы благосостояния Европейской комиссии, для будущих улучшений благосостояния в шведском производстве меха. Совет сельского хозяйства Швеции не нашел оснований предлагать новое законодательство.