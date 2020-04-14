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14 апреля 2020, вторник, 09:45 757
Верховная Рада и партии 2020-04-14T09:45:01+03:00
Українські Новини
Шахов обвинил власть в репрессиях против "Нашего края"

Шахов обвинил власть в репрессиях против "Нашего края"

Татьяна Зотова
Партия, Поджог, Шахов, Террор, Наш край
Сергей Шахов. Фото: Сергій Шахов\Facebook
Сергей Шахов. Фото: Сергій Шахов\Facebook

Неоднократные угрозы и давление со стороны провластных сил на местных представителей партии "Наш край" вылились в обычный террор. Об этом заявил сопредседатель партии, народный депутат Сергей Шахов на своей странице в Фейсбуке, комментируя поджог офиса "Нашего края" в Подгородном Днепропетровской области.

Он сообщил, что в воскресенье Днепропетровщине в городе Подгородное сожгли офис партии "Наш край".

"Неоднократные угрозы и давление со стороны провластных сил на местных представителей партии вылились в обычный террор. За что? За то, что получили сильную поддержку земляков и заняли второе место на выборах в местные ОТГ", – отметил Шахов.

Нардеп напомнил, что это уже не первый случай репрессий нынешней власти против нашей партии и ее активистов.

"Так, в январе этого года, на Луганщине, преследовали наших волонтеров благотворительного фонда. Были незаконные обыски и прослушивания телефонов активистов. Все это было, в кавычках, "благодарностью" за помощь обычным людям. И прежде всего, это была месть за победу команды "Нашего края" на парламентских выборах и очень скромные результаты "партии власти" в мажоритарных округах на Луганщине", – заявил Шахов.

По его мнению, это связано с тем, что уже осенью должны состояться местные выборы.

"Судя по всему, власть взяла на вооружение тактику преследования и запугивания политических оппонентов, применявшуюся предыдущими режимами в избирательной борьбе. Впрочем, мы хорошо видим, чем все закончилось для этих режимов. Еще раз подчеркиваю: методы террора, насилия и поджогов недопустимы в политическом противостоянии. Очень хочется, чтобы представители власти опомнились", – сообщил Шахов.

Сопредседатель партии уверен, что подавлять так оппозицию – это не добавит в рейтинг партии власти ни процента.

"Наш край" призывает правоохранительные органы провести тщательное расследование. Требуем найти всех причастных к поджогу офиса партии в городе Подгородное Днепропетровской области. СБУ (Служба безопасности Украины), Национальная полиция Украины", – резюмировал Шахов.

Как сообщалось ранее, в Подгородном Днепропетровск области неизвестные подожгли офисное помещение партии "Наш край". Партия расценила это как неприкрытое политическое давление.

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