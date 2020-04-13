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13 апреля 2020, понедельник, 19:19 1039
Общество 2020-04-13T19:33:37+03:00
Українські Новини
Фонд Вадима Новинского привез в Украину 1 млн медицинских масок

Фонд Вадима Новинского привез в Украину 1 млн медицинских масок

Татьяна Зотова
Карантин, Коронавирус, Благотворительная помощь, Вадим Новинский, Covid-19, медицинские маски
1 млн защитных масок для Украины. Фото: facebook.com/pokrovambf
1 млн защитных масок для Украины. Фото: facebook.com/pokrovambf

В воскресенье, 12 апреля, из аэропорта г. Гуанчжоу (Китай) в Украину была доставлена очередная партия гуманитарного груза медицинского назначения, закупленного в Китайской Народной Республике (КНР) Благотворительным фондом Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы".

Об этом говорится в сообщении фонда.

На этот раз это 1 млн сертифицированных медицинских масок, которые в самые ближайшие дни поступят в медучреждения Херсонской, Николаевской, Донецкой (в том числе Мариуполя), Запорожской и Днепропетровской областей (в том числе Кривого Рога), а также будут бесплатно раздаваться всем желающим в приходах Украинской православной церкви (УПЦ) по всей стране для обеспечения максимальной безопасности прихожан, которые примут решение принять участие в праздничных пасхальных службах в соответствии с требованиями закона о карантинных мероприятиях во время посещения храмов. Кроме того, часть масок будет передана для обеспечения безопасности сотрудников на предприятиях, входящих в группу "Смарт-Холдинг".

Этот гуманитарный груз доставлен в Украину одним из самолетов авиакомпании SkyUp в рамках анонсированной Президентом Украины Владимиром Зеленским программы специальных грузовых авиарейсов, которые сейчас выполняются до 10 раз в неделю.

Оперативное таможенное оформление и погрузка в самолет в китайском аэропорту стали возможны благодаря личному содействию генерального консула Украины в Гуанчжоу Дмитрия Камкова. В фонде Вадима Новинского отметили: "Мы действительно очень благодарны за помощь и совместную слаженную работу как Дмитрию, так и всему коллективу Дипкорпуса Украины в КНР во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Сергеем Камышевым, а также сотрудникам специально созданного для этих операций Штаба при Офисе Президента Украины и сотрудникам авиакомпании SkyUp, которая сегодня выполняет миссию основного перевозчика медицинских грузов для борьбы с эпидемией, организованных по линии упомянутого выше Штаба при ОПУ".

Напомним, в начале апреля в Украину прибыли закупленные фондом Новинского в Китае 3 высокоточные и высокопродуктивные диагностические системы для выявления заболевания COVID-19 и 10 специализированных боксов для транспортировки больных с инфекцией или подозрением на инфекцию. Данные боксы дают возможность медработникам производить необходимые действия для оперативного оказания помощи пациентам во время транспортировки, при этом обеспечивают безопасность как для самого пациента, так и для сопровождающего его медперсонала.

Фонд также организовал закупку крупнейшей партии высокоточных ПЦР тест-систем DialPlexQ™️ - 100 тыс. экземпляров из Южной Кореи. Они уже распределены по лабораториям Министерства здравоохранения всех областей Украины.

Начиная с марта 2020 года Фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы производит закупки в КНР высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких (10 из которых уже прибыли в Украину и переданы медучреждениям), десятки тысяч экспресс-тестов, тысячи костюмов и респираторов высшей степени защиты для медиков. Они доставлены в Донецкую, Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую области.

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