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13 апреля 2020, понедельник, 18:22 964
Транспорт 2020-04-13T19:01:22+03:00
Українські Новини
В бюджете-2020 оставили деньги на аэропорт в Днепре: теперь Ярославский точно сможет его достроить

В бюджете-2020 оставили деньги на аэропорт в Днепре: теперь Ярославский точно сможет его достроить

Татьяна Зотова
Александр Ярославский, Верховная Рада Украины, Аэропорт Днипра, DCH Group, Госбюджет-2020
Аэропорт Днипра. Фото: dengi.informator.ua
Аэропорт Днипра. Фото: dengi.informator.ua

Сегодня, 13 апреля, Верховная Рада Украины сохранила при пересмотре статей государственного бюджета на 2020 год 100 млн гривен на строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Днепра.

Об этомсообщает официальный сайт украинского парламента.

Работы по проекту нового аэропорта в Днипре ведутся в формате частно-государственного партнерства. Власть отвечает за ВПП и аэродром, а инвестиции для строительства современных терминалов предоставляет частный инвестор Александр Ярославский. Принадлежащая ему группа DCH имеет успешный практический опыт создания и последующей эксплуатации международного аэропорта "Харьков". Недавно группа DCH на специальном совещании презентовала в днепровской обладминистрации архитектурную концепцию нового аэровокзального комплекса представителям местной власти и народным депутатам от Днепра.

Как известно, плановый объем госфинансирования "взлетки" днепровского аэропорта составит 1,2 млрд гривен (включая 200 млн гривен, перенесенных с прошлого года), а Ярославский инвестирует в терминалы 70 млн долларов. Перед пересмотром госбюджета-2020 Ярославский обратился к органам центральной власти с просьбой не останавливать финансирование этого жизненно важного для региона проекта. "Хотел бы обратиться к Президенту, премьер-министру и правительству. Мы долго бились за этот проект - днепровцы ждут с нетерпением уже который год, что появится новый аэропорт. Я просто прошу: верните, пожалуйста, эту строчку", - сказал бизнесмен в прямом эфире телевизионного канала "1+1".

Благодаря сегодняшнему решению Рады фактический объем госфинансирования днипровского аэропорта в 2020 году составит 300 млн гривен. В DCH Ярославского подтвердили, что продолжают работу над проектом в плановом порядке и уверенно продвигаются вперед даже с учетом изменившихся условий его реализации.

Напомним, что международный аэропорт "Днепропетровск" в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%, последняя реконструкция ВПП проводилась около 30 лет назад. С новой ВПП длиной 3 200 м днепровский  аэропорт сможет принимать современные воздушные лайнеры всех типов, включая Boeing 777. Он будет оборудован современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будут иметь пропускную способность до 3 млн пассажиров в год.

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