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13 апреля 2020, понедельник, 18:10 692
Происшествия 2020-04-13T18:12:14+03:00
Українські Новини
В Днепропетровской области подожгли офис партии "Наш край"

В Днепропетровской области подожгли офис партии "Наш край"

Ярина Вацяк
Пожар в
Пожар в "Наш край". Фото: пресс-служба партии

В Подгородном Днепропетровской области неизвестные подожгли офисное помещение партии "Наш край". Как сообщает сайт "Нашего края", партия расценивает это как неприкрытое политическое давление.

В Подгородном неизвестные подожгли офисное помещение партии "Наш край". Крупный пожар произошел сегодня в три часа ночи. Во время чрезвычайного происшествия никто не пострадал, но огонь уничтожил помещение и имущество партии. В партии "Наш край" уверены, что офис подожгли намеренно и расценивают это как неприкрытое давление на политическую силу.

"Мы убеждены, что пожар произошел не случайно. Это связано с нашей активной политической и общественной деятельностью. Поэтому мы ожидаем от правоохранительных органов ответственного и быстрого расследования этого дела", — сообщил глава фракции партии "Наш край" в Подгородненском горсовете ОТГ Виталий Маласай.

Маласай также отметил, что он неоднократно получал угрозы в свой адрес, но нынешняя ситуация никак не повлияет на его позицию.

Как известно, на выборах в Подгороднянская объединенной территориальной общине, которые состоялись 29 декабря, партия "Наш край" получила 15,05% голосов и заняла второе место.

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