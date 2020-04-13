подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Карасев сравнил Кличко с Джулиани: сильный мэр для сложных времен
13 апреля 2020, понедельник, 17:56 732
Политика 2020-04-13T18:34:16+03:00
Українські Новини
Карасев сравнил Кличко с Джулиани: сильный мэр для сложных времен

Карасев сравнил Кличко с Джулиани: сильный мэр для сложных времен

Ярина Вацяк
Виталий Кличко
Виталий Кличко
Виталий Кличко

Лучше всех в Украине с пандемией коронавируса справляется мэр Киева Виталий Кличко, который "четко отрабатывает ситуацию в столице". Об этом на фейсбук-странице написал политолог Вадим Карасев.

Он сравнил Кличко с Рудольфом Джулиани на посту мэра Нью-Йорка: "Когда в Нью-Йорке в 2001 году упали башни-близнецы, в то время мэр города Джулиани не стушевался – действовал четко и в соответствии с моментом. Координировал работу городских служб и успокаивал людей в эфире. Сегодня Виталий Кличко показывает себя как сильный мэр для сложных времен. Так же, как и его друг Джулиани в то время".

В результате у Кличко рекордный за последние 3 года рейтинг — 54%. На ближайших выборах за него проголосовали бы 40% киевлян, что в 4 раза больше, чем у ближайших конкурентов. Во втором туре Кличко набрал бы почти 50%, опередив любого другого кандидата.

Карасев объяснил такие электоральные результаты адекватными действиями киевской мэрии на фоне неуверенности центральной власти. "Украина, как мне кажется, вовремя начала реагировать на распространение коронавируса. Однако при этом представители власти вели и ведут себя по-разному. Центральная власть мечется с решениями – то думала вводить/не вводить ЧП, то уже собирается ослабить карантин в начале мая", — написал политолог.

Больше новостей о: Виталий Кличко

Рада приняла обновленный госбюджет-2020
Рада разблокировала рынок земли
Новости
Фрукты и овощи в период карантина лучше продавать нефасованными, - ЕБА 19:01
В части киевских аптечных сетей есть маски и антисептики. Где можно купить и по какой цене 18:50
В Луганске боевики расстреляли целую семью украинцев. Прокуратура открыла дело 18:46
Зеленский назначил послом в Албании Шкурова 18:44
Зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний сократили на период карантина 18:28
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений 16:10
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
Рада сегодня соберется на внеочередное заседание 08:54
Крупнейший транспортный самолет "Мрия" задействуют в борьбе с коронавирусом 23:52
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
Кабмин хочет на время карантина ограничить зарплату всех чиновников, депутатов и судей 23:22
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека 12:05
ГБР решило закупить в карантин 50 пар перчаток по 4 тысячи гривен 17:37
больше новостей
Закрытие областей из-за карантина нарушает права человека и свободу на передвижение, - юрист
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok