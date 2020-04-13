"Удар" Кличко входит в тройку лидеров на выборах в Киевсовет, – опрос

Политические партии "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Удар" составляют группу лидеров на выборах в Киевский городской совет.

Об этом говорится в результатах исследования Социологической группы "Рейтинг", опубликованных сегодня, 13 апреля.

Согласно данным опроса, за "Слугу народа" готовы проголосовать 22,3% киевлян, определившихся с выбором и готовых проголосовать. "Европейская солидарность" может получить 18,6% голосов. "Удар" Виталия Кличко поддерживает 13,5% киевлян.

Также 5-процентный барьер преодолевают "Батьківщина" (9,4%), "Оппозиционная платформа" (7,2%) и "Голос" (5,9%).

Другие партии наберут менее 4%.

Как сообщалось ранее, согласно данным опроса "Рейтинга", за Виталия Кличко ("Удар") готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Ближайший преследователь, Сергей Притула ("Голос") набирает в 4 раза меньше – 9,1%. За Александра Ткаченко ("Слуга народа") готовы проголосовать 8,8%.

Виталий Кличко уверенно опережает основных конкурентов во втором туре мэрских выборов: Кличко–Ткаченко – 47%-18%, Кличко–Притула – 48%-20%, Кличко–Пальчевский – 49%-19%.

59% киевлян считают, что Кличко в условиях угрозы коронавируса действовал эффективно. 47% считают эффективными действия Президента Владимира Зеленского. По 38% как получили Министерство здравоохранения и Министерство внутрненни дел. У медицинских учреждений Киева и премьер-министра Шмыгаля – соответственно, 35% и 26%.

Исследование "Общественно-политические настроения киевлян" проведено Социологической группой "Рейтинг" 4–7 апреля 2020 года.

Аудитория: жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу.

Общая выборочная совокупность: 2 000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.