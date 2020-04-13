"Оппозиционная платформа" не ведет переговоры об участии в местных выборах с "Оппоблоком", – Левочкин

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) уже создала свой штаб для подготовки к местным выборам.

Об этом заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Сергей Левочкин в интервью интернет-изданию "Страна.ua".

"Мы будем участвовать в выборах на всей территории Украины и делать все, чтобы наши кандидаты победили. В том числе во всех крупных городах. В первую очередь, юго-востока (Украины). Что касается подготовки к местным выборам, то мы уже сформировали избирательный штаб партии", – заявил Левочкин.

Отвечая на вопрос, договаривается ли партия с потенциальными союзниками о совместном участии в будущих местных выборах и, в частности, с "Оппоблоком", политик сообщил, что "Оппозиционная платформа" в данный момент готовится идти на выборы самостоятельно.

"Мы пока ни с кем не ведем переговоры. В 2019 году Порошенко прямо поставил задачу "Оппоблоку" не пустить Юрия Бойко во второй тур. Они на президентских выборах сотрудничали с Порошенко, а на парламентских, скажем мягко, крайне недружественно вели себя в отношении "Оппозиционной платформы". Они потратили огромные ресурсы, привлекли десяток мэров городов, в том числе Кернеса, Бойченко, Буряка, Труханова. Но управление кампанией было очень слабым, и результат оказался провальным", – пояснил Левочкин.