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13 апреля 2020, понедельник, 10:33 110
Верховная Рада и партии 2020-04-13T12:00:03+03:00
Українські Новини
Быстрая реализация Минских соглашений – это единственный путь к миру в Украине, - Левочкин

Быстрая реализация Минских соглашений – это единственный путь к миру в Украине, - Левочкин

Ирина Дорофейчук
Минск, Террористы, Переговоры, Левочкин, ОП-ЗЖ
Сергей Левочкин Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин Фото: lovochkin.org

"Сейчас в силу политико-информационной конъюнктуры главный для страны вопрос войны и мира как бы отошел на второй план, но это не соответствует реальности." Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Сергей Левочкин, информирует персональный портал политика. По его словам, война на востоке – это глобальный вопрос для будущего Украины, поэтому и для общества, и для власти важно понимание приоритетности вопроса мира.

"Пик эпидемии будет преодолён за ближайшие несколько недель, останутся только её экономические последствия. А война на востоке – это глобальный вопрос для будущего Украины. Без его решения ничего не будет. Пока не закончим войну, мы не сможем больше средств направлять на экономическое развитие страны. Поэтому и для общества, и для власти важно понимание приоритетности вопроса мира", – заявил политик.

Он убеждён, что мира в нынешней ситуации добиться можно, нужна лишь политическая воля.

"В условиях эпидемии и её последствий нужно по-новому оценивать ситуацию и принимать быстрые и эффективные решения для реализации мирного плана", – сказал народный депутат.

По словам Сергея Левочкина, власть находится под давлением националистов, пытаясь искать "золотую середину" между их позицией и международными обязательствами по достижению мира.

"Но быстрая имплементация Минских соглашений – это единственный путь, как добиться мира в Украине. А без мира не будет ничего", – объяснил он.

Политик объяснил, что Оппозиционная платформа – За життя находится в оппозиции к власти, но готова помочь власти во всех инициативах, которые соответствуют национальным интересам Украины.

"Наша партия поддерживает всё, что связано с достижением мира, и тут мы готовы подставить свое плечо", – резюмировал Сергей Левочкин.

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