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13 апреля 2020, понедельник, 10:07 614
Выборы 2020-04-13T10:07:02+03:00
Українські Новини
Тищенко может завалить все наработки "Слуги народа" в Киеве, – политолог

Тищенко может завалить все наработки "Слуги народа" в Киеве, – политолог

Татьяна Зотова
Киев, Выборы, Карасев, Тищенко, Мер
Вадим Карасев. Фото: znaj.ua
Вадим Карасев. Фото: znaj.ua

На выборах Киевского городского головы осенью 2020 года одним из кандидатов может стать народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко. При этом если его подходы будут оставаться прежними, с большой долей вероятности можно предположить, что прежние наработки партии в столице будут "завалены". Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"С сегодняшними подходами "Слуга народа" точно проиграет столицу. Неопытный политик с неоднозначной репутацией Николай Тищенко - если он действительно собирается быть кандидатом от пропрезидентской партии - может завалить все наработки, которые были сделаны во время мажоритарной кампании летом 2019 года", - написал эксперт.

По его словам, за парламентские выборы на округах в столице в прошлом году отвечал Артем Культенко. Именно он, как считают в партии, на своих плечах протянул в Верховную раду 13 мажоритарщиков по киевским округам.

"Тищенко не очень нравится осознавать, что несмотря на свою медийность и эпатаж, своей политической карьерой он обязан опыту и связям малоизвестного на тот момент Культенко. Тем не менее, по результатам столичных выборов именно Культенко, а не Тищенко доверили подготовку Киевской области к кампании 2020 года. С формулировкой "за область можно быть спокойными". А вот город, по всей видимости, решили провалить", - написал Карасев.

По словам политолога, в результате Тищенко в качестве потенциального кандидата готовы помогать 1, максимум 2 мажоритарщика из 13, а остальные будут ориентироваться на Культенко.

Он считает, что начало избирательной кампании Тищенко сложно назвать удачным.

"Тищенко решил пойти по пути наименьшего сопротивления и попиариться на раздаче медицинских масок во время пандемии коронавируса, расклеивая на коробки наклейки со своим логотипом. На фоне масштабного волонтерского движения, которое без лишнего шума организовал бизнес и местные власти - пиар на благотворительности выглядит, мягко говоря, неуместным", - отметил эксперт.

По его мнению, действия Тищенко четко ложатся в версию о "договорняке" "слуг" с Кличко, согласно которой эпатажный ресторатор - всего лишь технический кандидат действующего градоначальника.

"И его задача как раз будет состоять в том, чтобы потешно копировать действия мэра …, но делать это максимально неуклюже, не оставляя киевлянам другого выбора, кроме действующего мэра", - добавил Карасев.

Он также не исключил, что "добрые дела" с широкой оглаской могли стать реакцией политика на недавно всплывшую информацию о его причастности к уголовным производствам по факту невозврата банку крупной суммы кредита.

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