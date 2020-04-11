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11 апреля 2020, суббота, 13:53 1396 Карта
Общество 2020-04-11T13:53:29+03:00
Українські Новини
В Украину идут сильные заморозки. Синоптики предупредили об опасной погоде на выходных

В Украину идут сильные заморозки. Синоптики предупредили об опасной погоде на выходных

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Заморозки, ГосЧС, синоптики, Прогноз погоды, предупреждение, погода в Киеве, погода в Украине
Заморозки. Фото: pinterest.com/pin/Marissa Iacoviello
Заморозки. Фото: pinterest.com/pin/Marissa Iacoviello

В то время, как по прогнозам синоптиков в субботу и на Вербное воскресенье осадков не прогнозируют, температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла, Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий по Киеву и Киевской области.

Об этом сообщает сайт ГСЧС.

"По Киеву ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-2° (І уровень опасности – желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-2° (II уровень опасности – оранжевый).

По области ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5° (І уровень опасности – желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности – оранжевый)", - сказано в сообщении ведомства.

Также ГосЧС также предупреждает о высокой пожарной опасности по Украине.

"По данным Укргидрометцентра, 12-13 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, на остальной территории Украины будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.

12-13 апреля по г. Киеву и Киевской области будет преобладать высокая (4 класса), в Чернобыле чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - предупреждают спасатели.

Прогноз погоды в Украине 11 апреля от УкргидрометцентраПрогноз погоды в Украине 11 апреля от Укргидрометцентра

В целом 11 апреля в субботу во многих регионах ожидается переменная облачность, дождь возможен ночью в восточных и Запорожской областях. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется 0... +3°С, днем температура воздуха составит +10... +12°С. На западе ночью +1... +4°С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +12... +14°С.

В восточной части ночью ожидается до +4... +6 и днем – до +10... +11°С. На юге страны ночью +4... + 6°С, днем воздух прогреется до +11... +15°С.

В Киеве без осадков. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/сек. Температура днем от 11 до 13 градусов, ночью опустится до 2. 

Прогноз погоды в Украине 12 апреля от УкргидрометцентраПрогноз погоды в Украине 12 апреля от Укргидрометцентра

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут сильные заморозки: ученый рассказал, что грозит будущему урожаю фруктов и ягод.

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