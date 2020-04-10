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  • Подозреваемых в убийстве кума Януковича выпустили на свободу. Следователь по делу возмущен
10 апреля 2020, пятница, 23:14 764
Происшествия 2020-04-10T23:25:25+03:00
Українські Новини
Подозреваемых в убийстве кума Януковича выпустили на свободу. Следователь по делу возмущен

Подозреваемых в убийстве кума Януковича выпустили на свободу. Следователь по делу возмущен

Кира Молчанова
Виктор Янукович, Убийство, Донецкая область, Следователь, подозреваемый в убийстве
Семья фермеров, убитых в Донецкой области. Фото: Facebook Виталий Максимов
Семья фермеров, убитых в Донецкой области. Фото: Facebook Виталий Максимов

Мариупольский суд освободил из-под стражи трех участников убийства семьи фермеров в Донецкой области. Об этом пишет на своей странице в своем Facebook и следователь Нацполиции Виталий Максымив, которые принимал участие в задержании.

"Как?!?.. Что-то не то происходит в государстве. Коронавирус здесь точно ни при чем... Принимал участие тогда в задержании одного из трех "героев". Для того чтобы выманить его из дома или хотя бы его пожилую родственницу, вместе с заместителем начальника уголовного розыска Донецкой области Валерием Ефремовым переодевались в патрульных. У задержанного в доме был нарезной карабин с патронами", - написал полицейский.

Убийство произошло 6 декабря 2017 года в поселке Великая Новоселка Донецкой области. В собственном доме застрелили 56-летнего Владимира Дегтяренко, его 46-летнюю супругу Ларису и их 22-летнего сына Валерия. Они приходились дочерью, зятем и внуком экс-главе Великоновоселковского района Донецкой области Валерию Шире. Сам Шира был кумомэкс-президента Виктора Януковича.

По данным следствия, перед убийством членов семьи связали монтажными хомутами. Преступники искали в их доме деньги.

Позднее по подозрению в убийстве задержали трех человек. По данным следствия, удалось собрать доказательства их вины. Некоторое время фигуранты даже сотрудничали со следствием.

Facebook Виталий МаксимовFacebook Виталий Максимов

Как сообщали Українські Новини, в Донецкой области жестоко убили семью. Тела погибших утром обнаружил родственник.

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