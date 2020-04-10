NAI Ukraine прогнозирует повышение спроса на складские помещения в черте города

Консалтинговая компания NAI Ukraine прогнозирует повышение спроса на складские помещения, которые располагаются непосредственно в черте города.

Об этом в ходе онлайн-трансляции видеоконференции на YouTube-канале ИА "Українські Новини" сообщил генеральный директор компании Виталий Бойко.

"Что точно является сверхинтересным – это размещение складских помещений в городском ядре, там, где наличие склада позволит уменьшить стоимость "золотой мили" - того, что есть самым дорогим для онлайн-ритейла. Тут мы можем сказать, что насколько велик спрос на такие складские помещения, что они уже по цене (порядка 6-7 и выше за кв. м) практически аналогичен с ценой крупных якорных площадей в торговых помещениях", - сказал он.

Бойко отметил, что в разрабатываемых сейчас проектах "объектов будущего" закладывается возможность использовать помещения, в том числе, и в качестве склада.

В свою очередь руководитель отдела консалтинга NAI Ukraine Марина Гуревич прокомментировала влияние карантина на рынок складской недвижимости, также отметив привлекательность логистических объектов в черте города.

"Объемы спроса упадут, так как часть ритейла будет вынуждена сокращать свою деятельность, в том числе, освобождать складские помещения. Но явно возрастет потребность в складах в рамках городской черты, а именно так называемых складов "последней мили", которые обслуживают доставку до дома", - сказала она.

Гуревич отметила, что склады в черте города значительно сокращают логистические расходы, поэтому пользуются большим спросом среди арендаторов.

В компании считают, что, в связи с развитием электронной коммерции и дистрибуции, рынок складской недвижимости останется достаточно стабильным.

По уточненному прогнозу на 2020 год, средняя вакантность складских помещений составит 2-3% (ранее прогнозировалось 1-2%).

"Что касается новых объектов, то они в основном будут за пределами города. Возможно, сроки ввода их в эксплуатацию несколько сместятся. Но дефицит складских помещений внутри города, возможно, приведет к появлению новых форматов недвижимости, в том числе, развитию логистических мощностей в рамках торговых центров или других видов недвижимости", - сообщила Гуревич.

По словам Бойко, среди арендаторов складских площадей большое количество операторов розничной торговли.

"Практически 30% складских площадей находятся в аренде у розничных продавцов, ситуация с которыми еще не до конца определена. Нужны ли им будут такие большие площади в будущем - неизвестно", - сказал он.

Справка о компании:

NAI Ukraine является украинским представительством сети консалтинговых компаний NAI Global, одного из крупнейших мировых брокеров, который представлен в 55 странах.

CEO и основатель NAI Ukraine Виталий Бойко – автор маркетинговой концепции BlockbusterMall, OceanPlaza, OceanMall, LavinaMall, AprilMall, Respublika, сети ТЦ SmartPlaza и многих других.

Как брокер компания представляет сеть мегамоллов, куда входят LavinaMall, BlockbusterMall, OceanMall, а также другие объекты - транзитно-ориентированные Oasis и AprilMall, проекты CEETRUS Ukraine RiveGauche и Retail Park Petrivka.