подписаться на рассылку
27.05 27.5
29.3 30.05
˟
10 апреля 2020, пятница, 19:17 118
Недвижимость 2020-04-10T22:00:04+03:00
Українські Новини
NAI Ukraine прогнозирует повышение спроса на складские помещения в черте города

NAI Ukraine прогнозирует повышение спроса на складские помещения в черте города

Алина Заика
Недвижимость, Аренда, цены на жилье, NAI Ukraine, Виталий Бойко, BlockbusterMall, OceanPlaza, OceanMall, LavinaMall, AprilMall, Respublika, сети ТЦ SmartPlaza, складские помещения

Консалтинговая компания NAI Ukraine прогнозирует повышение спроса на складские помещения, которые располагаются непосредственно в черте города.

Об этом в ходе онлайн-трансляции видеоконференции на YouTube-канале ИА "Українські Новини" сообщил генеральный директор компании Виталий Бойко.

"Что точно является сверхинтересным – это размещение складских помещений в городском ядре, там, где наличие склада позволит уменьшить стоимость "золотой мили" - того, что есть самым дорогим для онлайн-ритейла. Тут мы можем сказать, что насколько велик спрос на такие складские помещения, что они уже по цене (порядка 6-7 и выше за кв. м) практически аналогичен с ценой крупных якорных площадей в торговых помещениях", - сказал он.

Бойко отметил, что в разрабатываемых сейчас проектах "объектов будущего" закладывается возможность использовать помещения, в том числе, и в качестве склада.

В свою очередь руководитель отдела консалтинга NAI Ukraine Марина Гуревич прокомментировала влияние карантина на рынок складской недвижимости, также отметив привлекательность логистических объектов в черте города.

 

"Объемы спроса упадут, так как часть ритейла будет вынуждена сокращать свою деятельность, в том числе, освобождать складские помещения. Но явно возрастет потребность в складах в рамках городской черты, а именно так называемых складов "последней мили", которые обслуживают доставку до дома", - сказала она.

Гуревич отметила, что склады в черте города значительно сокращают логистические расходы, поэтому пользуются большим спросом среди арендаторов.

В компании считают, что, в связи с развитием электронной коммерции и дистрибуции, рынок складской недвижимости останется достаточно стабильным.

По уточненному прогнозу на 2020 год, средняя вакантность складских помещений составит 2-3% (ранее прогнозировалось 1-2%).

"Что касается новых объектов, то они в основном будут за пределами города. Возможно, сроки ввода их в эксплуатацию несколько сместятся. Но дефицит складских помещений внутри города, возможно, приведет к появлению новых форматов недвижимости, в том числе, развитию логистических мощностей в рамках торговых центров или других видов недвижимости", - сообщила Гуревич.

По словам Бойко, среди арендаторов складских площадей большое количество операторов розничной торговли.

"Практически 30% складских площадей находятся в аренде у розничных продавцов, ситуация с которыми еще не до конца определена. Нужны ли им будут такие большие площади в будущем - неизвестно", - сказал он.

Справка о компании:

NAI Ukraine является украинским представительством сети консалтинговых компаний NAI Global, одного из крупнейших мировых брокеров, который представлен в 55 странах.

CEO и основатель NAI Ukraine Виталий Бойко – автор маркетинговой концепции BlockbusterMall, OceanPlaza, OceanMall, LavinaMall, AprilMall, Respublika, сети ТЦ SmartPlaza и многих других.

Как брокер компания представляет сеть мегамоллов, куда входят LavinaMall, BlockbusterMall, OceanMall, а также другие объекты - транзитно-ориентированные Oasis и AprilMall, проекты CEETRUS Ukraine RiveGauche и Retail Park Petrivka.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Недвижимость Аренда цены на жилье NAI Ukraine Виталий Бойко BlockbusterMall OceanPlaza OceanMall LavinaMall AprilMall Respublika сети ТЦ SmartPlaza складские помещения

Киев не намерен вводить комендантский час, — Кличко
Новые дозировки и препараты. Минздрав обновил протокол лечения больных с коронавирусом
Новости
Во Львове на Пасху закроют все храмы и будут патрулировать полицейские 22:02
Карантин в Италии продлили до третьего мая 21:45
Пандемия коронавируса в странах Европы идет на спад, — ВОЗ 21:30
От коронавируса в Украине погибли два медика 21:21
Трамп заявил, что ничего не знал об эпидемии коронавируса осенью и обвинил СМИ в распространении фейков 21:17
больше новостей
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
Индексация пенсий начнется с 1 мая. На сколько повысят пенсии 06:00 Инфографика
Маски и антисептики есть в части киевских аптечных сетей: цены и наличие 17:06
Умерших от коронавируса в Украине больше выздоровевших. Вирусолог назвал причину 19:52 Инфографика
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
больше новостей
Глава Нацполиции Клименко утроил оклад многочисленными надбавками 10:00 Документ
Зеленский встретился один на один с Порошенко перед принятием земельной реформы 20:48
На Харьковщине полиция крышевала "черных лесорубов": ориентировочные госубытки 300 млн гривен, – Фильчаков 17:51 Фото
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
больше новостей
Киевская область рекомендовала ограничить передвижение на выходных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok