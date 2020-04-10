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10 апреля 2020, пятница, 18:48 1313
Экономика 2020-04-10T18:57:12+03:00
Українські Новини
Кризис в энергетике оставил без денег даже прибыльные шахты, – СМИ

Кризис в энергетике оставил без денег даже прибыльные шахты, – СМИ

Петр Стуженко
Уголь, Добыча угля, ДТЭК Энерго, Дмитрий Сахарук
Уголь (иллюстрация). Фото: thinkstockphotos.com
Уголь (иллюстрация). Фото: thinkstockphotos.com

Генеральный директор холдинга "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук заявил, что рассматривает возможность приостановки работы крупнейшего и прибыльного угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь", входящего в состав холдинга.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина", ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

"Мы в настоящее время рассматриваем (возможность) остановки крупнейшего угольного объединения страны, на котором работают 30 тыс. человек, - "Павлоградуголь". Причина банальная: невозможность платить заработную плату. Вторая причина - невозможность платить за перевозку угля на станции, а также обеспечить всем необходимым", - сказал гендиректор "ДТЭК Энерго".

Ранее о проблемах с выплатой зарплат и обеспечением радиационной безопасности в связи с кризисом в энергетике официально завили в Национальной атомной энергетической компании "Энергоатом".

Напомним, ряд отраслевых ассоциаций - Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА), Украинская энергетическая ассамблея, Федерация работодателей ТЭК - обратились к Президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом обратить внимание на кризисные явления в энергетике и ускорить процесс назначения министра энергетики и защиты окружающей среды.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды остается единственным министерством, где не назначен руководитель.

В свою очередь народный депутат Украины, председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушил отечественный энергетический комплекс.

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