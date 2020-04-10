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  • К годовщине памяти Леонида Быкова "Интер" покажет фильмы с его участием
10 апреля 2020, пятница, 18:30 599
Политика 2020-04-10T18:30:02+03:00
Українські Новини
К годовщине памяти Леонида Быкова "Интер" покажет фильмы с его участием

К годовщине памяти Леонида Быкова "Интер" покажет фильмы с его участием

Елена Новикова
Интер, Телеканал Интер, Леонид Быков, В бой идут одни

11 апреля 1979 года трагически погиб выдающийся актер и режиссер Леонид Быков. Он прожил всего 50 лет. За это время успел сыграть в 22 фильмах и снять 5 картин, и все снискали народную любовь. В пятницу, 10 апреля, в программе "Утро с Интером" вышел сюжет о его жизни и творчестве. А к годовщине памяти знаменитого актера в субботу, 11 апреля, телеканал "Интер" покажет лучшие фильмы с его участием. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сниматься в кино Леонид Быков начал первым на курсе, когда учился в Харьковском театральном институте. Фильм "Судьба Марины" сделал студента знаменитым. Дальше были роли в фильмах "Укротительница тигров", "Максим Перепелица", "Чужая родня", "Осторожно, бабушка", "Дорогой мой человек"… Зрители полюбили Быкова, как и его героев, за редкое обаяние, искренность, теплоту и чувство юмора, которое он не терял в любой жизненной ситуации. И только небольшому кругу друзей и родных было известно, чего стоил актеру этот триумф. Леонид Федорович был человеком честным, открытым, а таким людям всегда непросто живется.

Быков был честным не только в жизни, но и в кино. Он не хотел играть роли и снимать фильмы, которые не соответствовали его взглядам и отношению к жизни. Ему сложно было работать под гнетом цензуры, поэтому в карьере случались простои.

Одна из лучших его картин – "В бой идут одни "старики" – вышла на экраны в 1974 году. Леонид Быков выступил актером, режиссером и автором сценария. Фильм о летчиках-истребителях стал одной из лучших картин о Великой Отечественной войне за всю историю советского кинематографа. А Быков смог осуществить детскую мечту – стать летчиком, пусть даже только на экране. Небо всегда привлекало украинского парня. Война лишь усилила эту мечту. В эвакуации в Барнауле он пытался поступить в летное училище, но его не приняли из-за роста – 163 см. Быков поднялся в небо лишь три десятилетия спустя. И это был блестящий "полет" в роли командира эскадрильи Титаренко.

Субботу, 11 апреля, телеканал "Интер" посвятит эфир памяти Леонида Быкова.

В 11:00 на "Интере" – мелодрама "Алешкина любовь". Среди актеров, пробовавшихся на главную роль, были Леонид Куравлев, Анатолий Кузнецов, Алексей Кожевников, Леонид Харитонов, Вадим Грачев, однако режиссер выбрал Леонида Быкова. Получив предложение, Быков сначала отказался, посчитав, что с его внешностью вряд ли можно сыграть лирического героя, да и возраст не совсем подходил для роли молоденького парнишки: актеру было уже за тридцать. Но авторам фильма удалось переубедить его. И именно эта картина сделала Леонида Быкова настоящей звездой, а роль Алешки по праву считается одной из лучших его работ.

Кадр из фильма Кадр из фильма "Алешкина любовь"

В 12:30 телеканал "Интер" покажет комедию "Укротительница тигров". Быков сыграл в ней моряка Петю Мокина, влюбленного в дрессировщицу тигров Леночку Воронцову. Его партнерами по фильму были Людмила Касаткина, только дебютировавшая в кино, и уже прославленный Павел Кадочников. Именно по протекции последнего Быков попал в картину: Кадочникова поразила игра молодого актера в "Судьбе Марины", и он настоял, чтобы Леонида пригласили в "Укротительницу тигров". А после премьеры Павел Петрович признался, что комедия не состоялась бы "без неповторимой Быковской теплоты и грустноватого юмора". Однажды Леонид Быков даже спас жизнь Людмиле Касаткиной. Когда снимали ее сцену в клетке с настоящими тиграми, один из хищников неожиданно рассвирепел и прыгнул на актрису. Именно крик Леонида Быкова "Ложись на пол!" вывел Людмилу из оцепенения. Она упала, а животное перелетело через нее.

Кадр из фильма Кадр из фильма "Укротительница тигров

В 14:30 - комедия "Максим Перепелица" по одноименной повести Ивана Стаднюка. Эта работа принесла Быкову бешеную популярность. История о непутевом, добром и смешном парне, которого служба в армии превратила в серьезного и ответственного мужчину, была близка советскому зрителю. Иван Стаднюк, который выступил также сценаристом фильма, впоследствии вспоминал, что Леонид на пробах покорил съемочную группу своей простотой, непосредственностью, добрым лукавством и благородством. А во время съемок в селе Савинцы Полтавской области в актера были влюблены почти все местные девушки.

Кадр из фильма Кадр из фильма "Максим Перепелица"

 

Ранее Українські Новини сообщали о том, что телеканал "Интер" покажет пасхальное богослужение из Киево-Печерской Лавры.

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