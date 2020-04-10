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10 апреля 2020, пятница, 16:53 370
Верховная Рада и партии 2020-04-10T16:58:52+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ не поддержит бюджет, спасающий внешних кредиторов за счет украинцев, – Бойко

ОПЗЖ не поддержит бюджет, спасающий внешних кредиторов за счет украинцев, – Бойко

Петр Стуженко
Внешний долг, реструктуризация долга, Оппозиционная платформа - За жизнь, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко, комментируя проект изменений в государственный бюджет 2020 года, заявил, что его фракция не поддержит бюджет, предусматривающий соблюдение внешних финансовых обязательств, но исключающий экономическую поддержку граждан Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Мы никогда не проголосуем за бюджет, в котором "обдираются" все граждане Украины и в форс-мажорных обстоятельствах производятся выплаты по внешнему долгу. При том, что все страны идут по пути поддержки своих экономик, реструктуризации задолженности. Только наше правительство планирует идти другим путем, который абсолютно ошибочный", - сказал политик.

Бойко отметил, что ОПЗЖ выступает за усиление социальной защиты, и средства, планируемые на обслуживание внешних долговых обязательств, должны быть направлены на поддержку граждан.

"Есть предложение за счет уменьшения финансирования инвестиционных проектов в местных бюджетах - увеличить выплаты пенсий. Это правильно, мы это поддержим. Мы будем настаивать на выплатах людям, которые потеряли сегодня работу. Но мы категорически против того, чтобы кромсать и без того небольшой бюджет, не трогая внешние обязательства, что является совершенно ошибочным путем. Надо проводить реструктуризацию внешней задолженности. 144 млрд гривен, которые планируется направить на обслуживание внешних долгов - надо направить на увеличение выплат нашим гражданам. Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Политик также отметил, что оппозиция будет настаивать на изменениях в бюджет, касающихся бизнеса и реального сектора экономики.

"Мы не увидели ни одного шага, направленного на поддержку реального сектора экономики, предприятий, так как делают сейчас все страны. Идет дискуссия в Евросоюзе о том, сколько выделить на это средств - 500 млрд евро, или триллион. У нас - ни одной гривни! Предприниматели, которые остановили свой бизнес, которые вынуждены были закрыть парикмахерские, магазинчики, кафе должны получить помощь от государства, чтобы возобновить свою деятельность после окончания карантина. Мы будем настаивать, чтобы это было внесено в бюджет и реальный сектор экономики имел такую ​​поддержку", - резюмировал Юрий Бойко.

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