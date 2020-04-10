Денисова должна уйти в отставку, - правозащитник

Председатель Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик считает, что Людмила Денисова должна сложить свои полномочия Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в то время, как в Раду внесли законопроект о перезагрузке Офиса Омбудсмена.

Об этом она сказала Українським Новинам

"Относительно Денисовой и наших требований, то они не изменились (требование поддать в отставку)", - сказала она.

Она напомнила о коррупционном скандале с участием Денисовой, который имел место летом 2019 года, о ее попытках повлиять на работу Высшей квалификационной комиссии судей, отозвав независимого представителя, который был назначен предыдущим Омбудсменом.

"Мы призывали правоохранительные органы расследовать возможные коррупционные факты Денисовой. Также мы обращались в парламент, чтобы была создана временная следственная комиссия, которая бы расследовала возможное нарушение присяги Денисовой, ведь она должна действовать на своей должности независимо. К сожалению, ни одно требование не было выполнено и все эти вопросы зависли в воздухе", - отметила Печончик.

Также она считает, что из-за нарушений, которые имели место при назначении Денисовой, должна быть изменена процедура избрания Омбдсмена.

Правозащитник поддержала внесение депутатом от "Слуги народа" законопроекта предусматривающего изменения в некоторые законодательные акты относительно Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека. Печончик отметила, что законопроектном как раз предусмотрены все эти моменты.

Как сообщали Українські Новини, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук убеждена, что руководство офиса Уполномоченного Верховной Радой по правам человека, нужно менять.

Ранее НАБУ открыло три дела в отношении омбудсмена Денисовой.