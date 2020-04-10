Депутаты Киевсовета обеспечили столичные больницы средствами защиты для борьбы с коронавирусом

Депутаты Киевского городского совета, которые объединились для поддержки медиков в противодействии COVID-19, оказали помощь 10 опорным столичным больницам. Медицинские учреждения получили 500 медицинских защитных костюмов, 130 защитных комбинезонов, 54 тыс. пар перчаток, 1,2 тыс. очков для защиты глаз, 1 тыс. респираторов FFP2 и 250 литров антисептика.

Об этом сообщил депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой на своей странице в социальной сети Facebook.

"Коронавирус не боится слов, он боится действий. Сейчас наибольшую угрозу подхватить заболевание имеют именно врачи. Они первые становятся под удар, защищая здоровье людей, при этом подвергают свою жизнь опасности. Поэтому мы с депутатами Киевсовета собрали средства и приобрели 500 защитных костюмов многоразового использования и 130 защитных комбинезонов, 54 тыс. пар перчаток, 1 200 очков, 1 тыс. респираторов FFP2 и 250 литров антисептика. Все это мы передали в медучреждения, в которых лечат пациентов с коронавирусом", - написал Константин Яловой.

По его словам, депутаты Киевсовета объединились, чтобы сделать оказание помощи более быстрым и эффективным. В частности, за счет прямого диалога с главными врачами опорных больниц Киева, которые принимают больных коронавирусом.

"Мы будем помогать врачам на постоянной основе и приглашаем к участию всех желающих. Ведь пик эпидемии еще не пройден, больных становится больше, а медицинские средства иссякают, поэтому их количество нужно постоянно пополнять. Я благодарен всем коллегам, которые подключились к непосредственной помощи больницам. А еще я благодарен каждому человеку, который в эти тяжелые времена делает все от себя зависящее, чтобы помочь другим преодолеть болезнь. Таких людей с каждым днем ​​становится все больше и это залог победы", - отметил Константин Яловой.