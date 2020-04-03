Доллар в обменниках подешевел после пятинедельного роста

С 27 марта по 3 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 98,94 коп. до 27,7760 UAH/USD, курс покупки понизился на 82,34 коп. до 27,2010 UAH/USD после пятинедельного роста.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 113,02 коп. до 29,2229 UAH/EUR, курс продажи понизился на 137,40 коп. до 30,1631 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 20 по 27 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 14,16 коп. до 28,7654 UAH/USD, курс покупки повысился на 38,06 коп. до 28,0244 UAH/USD пятую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 3 апреля 27,2010 27,7760 29,2229 30,1631 3,0500 3,6500 По сравнению с 27 марта -0,8234 -0,9894 -1,1302 -1,3740 -0,0600 -0,1100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.