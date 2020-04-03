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03 апреля 2020, пятница, 11:32 127
Финансы 2020-04-03T11:37:07+03:00
Українські Новини
Доллар в обменниках подешевел после пятинедельного роста

Доллар в обменниках подешевел после пятинедельного роста

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара падает
Курс доллара падает

С 27 марта по 3 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 98,94 коп. до 27,7760 UAH/USD, курс покупки понизился на 82,34 коп. до 27,2010 UAH/USD после пятинедельного роста.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 113,02 коп. до 29,2229 UAH/EUR, курс продажи понизился на 137,40 коп. до 30,1631 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 20 по 27 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 14,16 коп. до 28,7654 UAH/USD, курс покупки повысился на 38,06 коп. до 28,0244 UAH/USD пятую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 3 апреля

27,2010

27,7760

29,2229

30,1631

3,0500

3,6500

По сравнению с 27 марта

-0,8234

-0,9894

-1,1302

-1,3740

-0,0600

-0,1100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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