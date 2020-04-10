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10 апреля 2020, пятница, 10:39 778
Экономика 2020-04-10T12:30:04+03:00
Українські Новини
В Smart Energy уверены в юридической безупречности сделки по "Аркона Газ-Энергия"

В Smart Energy уверены в юридической безупречности сделки по "Аркона Газ-Энергия"

Татьяна Зотова
Укрнафта, НАБУ, углеводороды, Smart Energy, Держгеонадра
Smart Energy. Фото: Смарт-Холдинг
Smart Energy. Фото: Смарт-Холдинг

Компания Smart Energy, управляющая нефтегазовыми активами группы Смарт-Холдинг, уверена юридической безупречности приобретения компании ООО "Аркона Газ-Энергия", владеющей лицензией на разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения в Полтавской области Об этом заявил генеральный директор Smart Energy Сергей Глазунов в интервью изданию "Апостроф".

По его словам, юридические аспекты сделки тщательно изучались на стадии due diligence, в том числе и вопросы соответствия законодательству процедур получения "Аркона Газ-Энергия" спецразрешения на разработку указанного месторождения и его стоимости.

"Как мы видим, основные обсуждаемые вопросы – это факт выдачи спецразрешения без проведения аукциона согласно постановлению КМУ №615 и расчет стоимости спецразрешения. Он производился в соответствии с Методикой определения начальной стоимости, которая утверждена законодательством и действует в Украине по сей день", - сказал Глазунов.

Он также отметил, что данный вопрос являлся предметом рассмотрения в рамках соответствующего административного производства, в котором участвовали и Генпрокуратура, и НАБУ, и ПАТ "Укрнафта".

"Дело было рассмотрено по сути, суд оставил в силе действие Приказа Держгеонадр о выдаче спецразрешения. Это решение было поддержано апелляционным судом. Верховным Судом Украины рассматривались кассационные жалобы Генпрокуратуры и ПАТ Укрнафта по этому делу и, в результате, подтвердилась правомерность выдачи спецразрешения. Без этого решения Верховного Суда, мы бы не пошли в сделку. Для нас юридическая чистота любого бизнес решения стоит на первом месте", - подчеркнул генеральный директор.

Глазунов также добавил, что в целом сделка по покупке нового актива была абсолютно прозрачной, что обусловлено соответствующими требованиями к деятельности покупателя от группы – компании Regal Petroleum. Последняя является публичной компанией акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже.

"Во всех своих операциях она выполняет требования, которые являются обязательными для публичных компаний – в частности, это принципы прозрачности и рыночности. И данная сделка не является исключением", - подчеркнул глава Smart Energy.

Как сообщалось, 24 марта Regal Petroleum plc, актив Smart Energy, объявила приобретении ООО "Аркона Газ-энергия" за 8,63 млн долл. Половина этой суммы должна быть уплачена при подписании соглашения, остальные - после положительного для "Арконы" решения судебных претензий "Укрнафты" к "Арконе" по спецразрешению.

Справка. Группа компаний Smart Energy входит в состав Смарт-Холдинга, осуществляет реализацию проектов в сфере разведки и промышленной разработки месторождений углеводородов.

Smart Energy объединяет компании "Укргазвыдобуток" (Харьковская область) и Regal Petroleum с активами в Полтавской области (Представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед", ООО "Аркона Газ-Энергия) и Харьковской области (компания "Пром-Энерго Продукт").

В 2019 году предприятия группы нарастили объемы добычи газа на 24,7% – до 368,8 млн м3. 

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