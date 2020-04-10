В четверг вечером Боярка осталась без воды и света из-за масштабной аварии

Вчера вечером, 9 апреля, на электроподстанции "Укрзализныци" в селе Тарасовка (Киево-Святошинский район) произошел масштабный пожар. В результате, центральная часть города Боярка осталась без электроснабжения. Об этом сообщает KV.

Так, сообщается, что местные власти призвали горожан запастись водой, поскольку в ближайшее время планируется аварийное отключение оборудования на канализационно-насосной станции города.

В "Киевоблэнерго" уверяют, что уже утром 10 апреля полноценное электроснабжение города будет восстановлено.

Как сообщали пользователи соцсетей, около 21 часа произошло масштабное возгорание в здании электроподстанции "Укрзализныци". Жители Боярки пишут, что в считанные секунды после пожара свет начал пропадать в домах около железной дороги и в центральной части города. При этом свет в районе от улицы Дежнева до села Тарасовка есть.

А директор Боярского управления жилищно-коммунального хозяйства Виктор Каминский заявил, что пожар случился на электроподстанции в селе Тарасовка, которая питает электроэнергией часть Боярки.

"Я не имею отношения к этой станции, но мне известно, что горит тяговая подстанция "Укрзализныци" в селе Тарасовка. К ней подключено много объектов города Боярка, это основная подстанция, откуда разветвлены железнодорожные сети Боярки. Из-за этого часть города обесточена, пока неизвестно, когда электричество будет восстановлено", – говорит он.

Также мэр Боярки Александр Зарубин на своей странице в Faebook уже призвал горожан запастись водой, так как из пожара в ближайшее время будет отключено оборудование на городской канализационно-насосной станции (КНС).

"Уважаемые боярчане! Пожар, который привел к отсутствию электроснабжения в городе, состоялся на тяговой подстанции "Укрзализныци". "Облэнерго" в данный момент переподключает те линии, которые может. В ближайшее время в городе будет прекращено водоснабжение, поскольку аварийно отключены центральные КНС города. Сделайте запас воды", – отметил Зарубин на своей странице в Facebook.

В пресс-службе "Киевоблэнерго" подтверждают, что из-за аварии подстанции Юго-Западной железной дороги и пожаром на ней, около 21.00 действительно начали происходить массовые отключения линий 10 кВ "Киевоблэнерго".

"Энергетики оперативно выехали на место аварии и в течении часа восстановили электроснабжение города. По прогнозам специалистов возможны еще единичные отключения, которые удастся ликвидировать до утра и вернуть свет всем клиентам", – отметили в пресс-службе.

Как сообщали Українські Новини, с 9 апреля в Киеве начали отключать горячую воду.

Также Киевская городская государственная администрация (КГГА) в среду, 8 апреля, завершила отопительный сезон.