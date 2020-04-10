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10 апреля 2020, пятница, 00:00 27 Карта
Общество 2020-04-10T00:00:02+03:00
Українські Новини
Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине

Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине

Надежда Комендантова
Мороз, Погода, Прогноз, Гидрометцентр, Заморозки, Прогноз погоды, предупреждение
Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

В конце недели во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки, которые уже нанесли много вреда будущему урожаю

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, ночью в субботу 11 апреля в западных и Житомирской областях, в Вербное воскресенье 12 апреля в западных, северных, центральных и восточных областях ожидаются сильные заморозки 0-5 ° (II уровень опасности - оранжевый).

Прогноз погоды в Украине на 11 апреля. Прогноз погоды в Украине на 11 апреля.

Ночью в пятницу, 10 апреля в восточных и Запорожской областях, 11-12 апреля в южных областях и на Закарпатье (11 апреля и в северных и центральных областях) заморозки на поверхности почвы 0-5 ° (И уровень опасности - желтый).

Прогноз погоды в Украине на 12 апреля. Прогноз погоды в Украине на 12 апреля.

Напомним, ранее сильные ночные заморозки охватили большую часть Европы, в результате чего был нанесен серьезный ущерб фермерам по всей Северной Италии, большей части Польши и в Украине.

Резкое снижение температуры, которое местами достигало -9, во время начала цветения плодовых деревьев и ягод уничтожило часть урожая, в некоторых областях Украины до 90%.

 

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