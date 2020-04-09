"Укрводоканалэкология" намерена обратиться в НКРЭКУ с требованием изучить причины роста цен на электроэнергию

Ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" намерена обратиться в Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг с требованием изучить причины роста цен на электроэнергию в период карантина.

Об этом в ходе онлайн-трансляции видеоконференции на YouTube-канале ИА "Українські Новини" сообщил президент ассоциации, генеральный директор коммунального предприятия "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий.

По его словам, нужно разобраться с причинами резкого роста цен на электроэнергию в конце марта и избегать такого роста в дальнейшем, поскольку это негативно влияет на финансовое положение водоканалов.

"На прошлой неделе был рост. Он был искусственным, мы это знаем. Поэтому мы инициируем обращение к национальному регулятору (Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг) относительно внеплановой проверки субъектов рынка электроэнергии, которые допустили такой рост", - сказал Новицкий.

Он отметил, что работать в условиях таких колебаний цен на электроэнергию очень трудно.

Также Новицкий презентовал предложения "Укрводоканалэкологии" по решению проблемы кассовых разрывов - временного дефицита средств на счетах компании, из-за которого она не может осуществлять оплату своих расходов.

"Если работодатель не выплачивает зарплату своему работнику, нашему потребителю, то, соответственно, он не платит водоканалу или другой структуре, которая предоставляет коммунальные услуги. Соответственно, мы не оплачиваем электроэнергию или другие наши потребности. Рынок не может платить генерации, генерация не может платить за энергоноситель", - объяснил он.

По словам Новицкого, на селекторном совещании в Министерстве развития общин и территорий предлагалось уменьшить стоимость электроэнергии и дотировать энергокомпании.

"Считаю, что нарушение экономических связей, которые возникли, нерыночными методами разрушит всю построенную цепочку", - прокомментировал президент ассоциации.

"Укрводоканалэкология" считает, что эту проблему нужно решать со звена, в котором зарождается проблема, - то есть с потребителя.

"Добавить несколько абзацев (в постановление о порядке назначении субсидий), которыми бы закрыли вопрос тех потребителей, которые оказались в двух позициях. Первая – те, которые не получают зарплату в целом (взяли отпуск за свой счет). Вторая – потребители, которые находятся в простое, где выплачивается 2/3 зарплаты", - предлагает Новицкий.

При этом информация о накоплении долгов будет поступать в Службу занятости, через Управление социальной защиты населения, ведомство будет сверять эту информацию с поставщиками услуг.

Субсидию предлагается направлять из бюджета поставщикам услуг в немонетизированной форме.

"Это напоминает то, что было до 2019 года, оно, в принципе работало. С моей точки зрения, хотя и будет нагрузка на бюджет, но это выровняет отношения между субъектами рынка и решить проблемы, которые возникают у потребителей", - отметил Новицкий.

По его словам, этот механизм можно распространить не только на водопроводно-канализационное хозяйство, но и на другие отрасли сферы жилищно-коммунального хозяйства.

"Если у нас не будет своевременно применен или предусмотрен механизм - будет беда, потому что кассовый разрыв быстро нарастет и нам не будет за что оплачивать электроэнергию", - подчеркнул Новицкий.

Присутствовавшая на видеоконференции член НКРЭКУ Ольга Бабий отметила, что регулятор готов поддержать предложения "Укрводоканалэкологии" по урегулированию кассовых разрывов.

Кроме того, она призвала водоканалы обращаться в комиссию в случае угрозы отключения предприятий от электроснабжения, поскольку такие действия в период карантина запрещены.

"Если в вашем городе энергоснабжающая компания вопреки всем законным ограничениям пытается это сделать – просим сообщать нам надлежащим образом, для того, чтобы мы, как регулятор, на это реагировали", - сказала Бабий.

По ее словам, НКРЭКУ уже начало расследование изменения цен на электроэнергию на рынке "на сутки вперед".

"Со своей стороны мы провели анализ дебиторской задолженности и состояния расчетов потребителей по нашим лицензиатам. К сожалению, информацию по нашему запросу предоставило только 20 лицензиатов, но мы увидели, что в марте состояние расчетов составило в среднем 75-80%", - сообщила Бабий.

Она призвала водоканалы проводить разъяснительную работу с населением.

Также Новицкий подчеркнул необходимость рассмотрения законопроекта №2458, который предусматривает ряд изменений в закон о жилищно-коммунальных услугах.

В частности, законопроект предлагает одномоментный переход на новые договора на жилищно-коммунальные услуги.

"Мы не можем подписывать договора, мы не можем применять тариф в полной мере ко всем нашим потребителям вопреки разъяснению регулятора", - сказал Новицкий.

Он считает, что законопроект нужно или доработать, или внести новое предложение и разработать новый законопроект, который мог бы решить проблему подписания договоров с потребителями.