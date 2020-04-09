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09 апреля 2020, четверг, 19:21 911
Политика 2020-04-09T19:55:38+03:00
Українські Новини
Легкомысленное поведение мэра Одессы напоминает безрассудство капитана лайнера "Коста Конкордия", - СМИ

Легкомысленное поведение мэра Одессы напоминает безрассудство капитана лайнера "Коста Конкордия", - СМИ

Надежда Комендантова
Геннадий Труханов, Коста Конкордия, Мэр Одессы
Ярослав Берендаков. Фото: dessa-daily.com.ua
Ярослав Берендаков. Фото: dessa-daily.com.ua

Одесский журналист Ярослав Берендаков заявил, что мэр города Геннадий Труханов не способен оценить потенциальные риски и поэтому ставит под угрозу безопасность одесситов.

Об этом он написал в своем блоге на сайте "Цензор.НЕТ", передает Гордон.

"Жителям Одессы не стоит забывать, что есть куда больше вызовов, чем новый вирус COVID-19. Например, Хаджибеевская дамба, прорыв которой может случится при первом же длительном шторме. Потенциально она может унести от нескольких десятков до нескольких тысяч жизней и в придачу оставить огромный ущерб экономике и экологии. Чем с 2014 года занимался мэр Одессы, чтобы это предотвратить? Отвечу: строил новое здание для чиновников под названием "Евромэрия". Новый домик для городских клерков в бывшем админздании завода "Краян" без мебели и прочей техники обошелся в 450 млн гривен. Ну а дамбой мэр Труханов не спешил заниматься, потому что в случае прорыва он не понесет за это никакой ответственности. Все просто: с точки зрения закона Хаджибеевская дамба является бесхозной, то есть у нее нет балансосодержателя. В тюрьму мэр не сядет и поэтому позиция Труханова примитивна: денег у нас нет, пусть государство ремонтирует", – заявил автор.

Берендаков добавил, что при этом в мэрии нашли деньги на другие, менее важные для города проекты.

"Авось пронесет" не сработал уже не раз и самый свежий яркий пример – это коронавирус. Еще 27 февраля на заседании исполкома Одесского горсовета на вопрос депутата Владимира Корниенко о наличии тестов на коронавирус и о создании штаба для борьбы с ним Геннадий Леонидович выдал совершенно неадекватный ответ. Мэр свое безответственное отношение к эпидемии прикрыл дурацкой шуточкой, которая звучала следующим образом: "Вова, не знаю, есть ли у нас тест на коронавирус, но тест на психическое состояние точно есть", – рассказал Берендаков.

С недооценкой рисков он связывает и пожар в детском лагере "Виктория", который строился под руководством Одесской мэрии и где "даже на этапе тендера было множество фальсификаций".

"Незаконный тендер стал прямой причиной того, что все работы на столь важном объекте выполнялись непонятно кем и неизвестно чем. И это тоже следствие непонимания мэром рисков. Нельзя воровать на строительстве деревянных домиков для детей, ведь очевидно же, чем это может обернутся. Очевидно для многих, но не для мэра.Кстати, аналогичная с Хаджибеевской дамбой ситуация и с деревьями на улицах города. Большинство из них, как и дамба, – бесхозные. Они не стоят ни у кого на балансе. Логично, что без надлежащего ухода они будут падать и рано или поздно кого-нибудь прибьют. Так оно и случилось во время довольно-таки средненького урагана "Юлия" 24 февраля 2020 года. Очередной жертвой безответственности городской власти стала 69-летняя пенсионерка", – написал журналист.

Он сравнил отношение Труханова к проблемам Одессы с поведением капитана Франческо Скеттино, которого в 2017 году осудили за крушение круизного лайнера Costa Concordia.

"Легкомысленное поведение мэра Одессы напоминает безрассудство капитана Скеттино, чья неадекватная оценка возможных последствий привела к катастрофе лайнера "Коста Конкордия". Поэтому всем нам надо бояться не коронавируса, а капитана Вооруженных сил в отставке Геннадия Леонидовича. Жизнь продолжается и опасности никуда сами по себе не денутся. Задача мэра Одессы – заранее их предотвращать, а не впопыхах ликвидировать последствия и спасать потоком лжи свой рейтинг. Запомните: убивает не вирус, а безответственность", – подытожил Берендаков.

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