На Харьковщине полиция крышевала "черных лесорубов": ориентировочные госубытки 300 млн гривен, – Фильчаков

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 4 сотрудникам Валковского ОП Главного управления Национальной полиции в Харьковской области по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия, и пособничества в вырубке леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 , ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины) и 11 жителям Харьковской и других областей по факту вырубки леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации прокурора области Александра Фильчаков, установлено, что в период 2018-2020 годов житель Змиевского района области создал группу лиц численностью более 30 человек для осуществления незаконной вырубки деревьев на территории Валковского и других районов области для дальнейшей реализации. Так указанный мужчина совместно с 2 жителями Сумской и Черниговской областей создали преступную схему с явно выраженной иерархической структурой. К преступной схемы злоумышленники привлекли, кроме других лиц, работников местных органов полиции.

Полицейские систематически за денежное вознаграждение "крышевали" незаконные схемы "черных лесорубов" - сопровождали автотранспорт, перевозящий незаконно срубленную древесину, предоставляли служебную информацию о запланированных мероприятиях, направленных на выявление и предупреждение указанных преступлений, и иным образом принимали меры по устранению препятствий в совершении преступлений вышеуказанной группой.

Среди подозреваемых 4 полицейских - оперуполномоченный сектора криминальной полиции, начальник одного из секторов реагирования патрульной полиции и 2 полицейских сектора реагирования патрульной полиции. Также среди подозреваемых 11 гражданских лиц - жители Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областей.

В настоящее время согласно заключения эксперта и расчета специалиста в указанном производстве установлен ущерб государству на сумму 850 тыс. гривен.

Всего в результате незаконной вырубки деревьев убытки могут составлять ориентировочно 300 млн гривен (будут подтверждены после проведения осмотров участков, на которых вырублены деревья, и результатов экспертных исследований).

Прокуратурой Харьковской области совместно со следователями Государственного бюро расследований (ГБР) и оперативными сотрудниками Департамента внутренней безопасности (ДВБ) Нацполиции Украины проведено около 50 обысков по домашним адресам фигурантов и служебным помещениям отделов полиции. Во время обысков изъято черновые записи о расчетах с правоохранителями, банковские карточки, бензопилы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

После обработки полученных доказательств, в том числе по результатам проведенных обысков, будет решен вопрос о сообщении о подозрении другим лицам. Также проверяется причастность других сотрудников правоохранительных органов к этому преступлению.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Черным лесорубам" грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. А полицейским-"крышевальщикам" - лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г. Полтава, оперативное сопровождение - ДВП Нацполиции Украины.

Досудебное расследование и следственные действия продолжаются.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.