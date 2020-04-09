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09 апреля 2020, четверг, 18:11 534
Верховная Рада и партии 2020-04-09T18:45:01+03:00
Українські Новини
За месяц карантина власть не выработала никакой стратегии борьбы с эпидемией и кризисом, – Бойко

За месяц карантина власть не выработала никакой стратегии борьбы с эпидемией и кризисом, – Бойко

Павел Твердохлиб
Карантин, Коронавирус, Оппозиционная платформа - За жизнь, Юрий Бойко, ОПЗЖ, Covid-19, Антикризисный план
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что за месяц общенационального карантина для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 действующая власть так и не выработала стратегии борьбы ни с эпидемией, ни с экономическим кризисом.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Внесение изменений в бюджет – это ключевая позиция, которая должна быть принята, иначе преодолеть эпидемию будет очень сложно. Что сейчас получается? Власть отправила страну на жесткий карантин, но забыла, что нужно помочь людям и экономике его пережить. Прошел уже почти месяц, как введены ограничения, но никакой стратегии борьбы с эпидемией и кризисом у власти нет. Ситуация пущена на самотек. Чиновников это не волнует, потому что они продолжают получать высокие оклады и премии. Но положение украинских семей и наших предпринимателей ухудшается. Закрываются предприятия, серьезные потери в промышленности, миллионы людей оказались без работы, без доходов и без перспектив. "Свободного падения экономики" и окончательного обнищания людей допустить нельзя. Необходимо без промедления созывать внеочередное заседание парламента для внесения изменений в бюджет, чтобы остановить эпидемию, помочь людям и экономке. Должно быть увеличено финансирование медицины, социальных выплат людям, решен вопрос с налогами для малого и среднего бизнеса", – подчеркнул политик.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ акцентировал, что все вопросы внеочередного заседания должны касаться только острых и действительно важных для страны и людей законов. Выполнение очередных обязательств перед кредиторами, о которых так заботится власть, в этот раз можно отложить.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" разработала Антикризисный план действенных мер для комплексной защиты врачей, социальной помощи гражданам и поддержки национальной экономики. Так, если сейчас на медицину выделено всего 3,3% ВВП, притом, что ВОЗ рекомендует минимум 5%, а с учетом эпидемии, мы считаем, что это должно быть хотя бы 7% ВВП. Чтобы найти необходимые средства мы предлагаем сократить расходы на чиновников и силовиков, заморозить финансирование неприоритетных статей бюджета на сумму более 130 млрд гривен. Увеличить финансирование медицины на 100 млрд гривен, программ социальной защиты граждан – почти на 90 млрд гривен, поддержку экономики и регионов – на 25 млрд гривен, и другие важные антикризисные меры. Этот план с общим бюджетом более 210 млрд гривен позволит не только поддержать сейчас медицинскую отрасль, но и сохранить рабочие места, не допустить кризиса в экономике. Если предложенные правительством изменения в бюджет будут так же продуманы и конкретны и касаться главного, то мы поддержим такие изменения. Если же снова в повестке дня заседания будут вопросы, которым предает значение нынешняя власть, но они очень далеки от сегодняшних потребностей людей и кризисной ситуации, в которой находится страна, то тогда нет смысла собираться", – сказал Юрий Бойко.

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