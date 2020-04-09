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09 апреля 2020, четверг, 15:56 948
Кабмин 2020-04-09T16:13:56+03:00
Українські Новини
"Советник по откатам", "тайный офис" и вчерашняя студентка: СМИ рассказали об окружении Криклия

"Советник по откатам", "тайный офис" и вчерашняя студентка: СМИ рассказали об окружении Криклия

Павел Твердохлиб
Советники, Мининфраструктуры, Владислав Криклий
Владислав Криклий. Фото из открытых источников
Владислав Криклий. Фото из открытых источников

Министр инфраструктуры Владислав Криклий окружил себя целым рядом одиозных и скандальных личностей, которых назначает на должности официальных и "теневых" советников, а также в наблюдательные советы важных государственных предприятий.

Об этом сообщило интернет-издание "Вести" в материале "Токсичное болото Мининфраструктуры".

В частности, по данным издания, одним из главных советников Криклия с недавних пор стал бывший глава "Укравтодора" Андрей Батищев. По словам народного депутата Александра Дубинского, когда Батищев руководил корпорацией (2015-2016 годы, при министре Андрее Пивоварском), там была "налажена система откатов" с подрядчиков по строительству дорог.

По данным внутренних сводок правоохранителей, будучи руководителем "Укравтодора", Батищев поддерживал неофициальные деловые и дружеские контакты с кланом "тендерных троллей" Амирханянов, а также организованной преступной группой, которой руководит гражданин Российской Федерации Вагинак Аветисян, первоначальный основатель скандально известной одесской компании "Дорлидер".

В министерстве рассказывают, что Батищева в окружение Криклия привел племянник бывшего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса Евгений Барах, который также некоторое время возглавлял "Укравтодор". Батищев участвовал в крупной "сделке" Матиоса по присвоению участков общей площадью почти 85 га на территории Васильковского района Киевской области в 2008 году. Матиос якобы надавил на сельского голову одного из сел, чтобы сельсовет перевел гектары в земли запаса, а затем 44 га из них были розданы 22 гражданам "для ведения личного хозяйства". Среди этих граждан были Батищев и его гражданская жена Жанна Полищук. В результате, согласно реестру прав на недвижимое имущество, оба участка - Батищева и Полищук - до сих пор остаются арестованными по иску Службы безопасности Украины.

Также Батищев фигурирует в еще одном уголовном деле, также связанном с семьей Матиоса. Одна из компаний, где он работал, фигурировала в скандале с отчуждением участка в с. Антоновка Херсонской области прямо на берегу Черного моря (видимо, под турбазу или гостиницу). Через цепочку фирм реальным владельцем "Интелконсалтинга" оказалась Ирина Барах, жена Матиоса.

Издание напомнило, что недавно стало известно о "теневом офисе" Криклия во главе с юристом Павлом Шевченко, с которым Криклий работал в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Вдвоем они фигурируют в уголовном деле о незаконной сертификации автомобилей Volkswagen Golf, привезенных из Мексики уже после того, как немцы отозвали эту партию из-за "дизельгейта". Документы были подделаны на 2 700 автомобилей, организаторам грозит несколько лет тюрьмы.

Шевченко и Криклия объединяют и бизнес-интересы в ООО "Светофор" (ЕГРПОУ 32950656) и ООО "Автовинн" (ЕГРПОУ 38675581). Обе компании зарабатывают на государстве, поскольку регулярно выигрывают тендеры многочисленных сервисных центров МВД на поставку номерных знаков.

В феврале текущего года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) нагрянуло с обысками к государственному секретарю министерства Андрею Галущаку. Причиной якобы стали зафиксированные факты "обналичивания" средств, выделенных на госзакупки в рамках проектов министерства. Как написали СМИ, Криклий тоже может быть причастен к этим сомнительным сделкам.

Еще один скандал связан с недавно опубликованным приказом Криклия о назначении членов наблюдательного совета в крупное инфраструктурное госпредприятие "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" (КДМППЖТ). Руководит компанией бывший председатель Соломенской районной государственной администрации (РГА) и фигурант уголовного производства о служебной халатности ценой в 9 млн гривен Игорь Довбань. После "Революции достоинства" он был советником главы "Укравтодора" Андрея Батищева и якобы имел очень большое влияние на предприятие.

В набсовет "КДМППЖТ" вошел не только упомянутый выше Батищев, но и 22-летняя бывшая сотрудница Довбаня (времен его работы в Соломенской РГА) и вчерашняя выпускница Национального авиационного университета Валерия Мельничук (Шкабарова).

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