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09 апреля 2020, четверг, 21:00 2028
Общество 2020-04-09T21:00:01+03:00
Українські Новини
Майское тепло испортят дожди: прогноз погоды на 10 апреля

Майское тепло испортят дожди: прогноз погоды на 10 апреля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: freepik
Дождь. Фото: freepik

10 апреля в Киеве переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +11…+13 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +9…+15 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +1…+6 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +17…+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +8…+14 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+18 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +15…+20 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, в Запорожской области 0…+5 градусов; на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +15…+22 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, ранее сильные ночные заморозки охватили большую часть Европы, в результате чего был нанесен серьезный ущерб фермерам по всей Северной Италии, большей части Польши и в Украине.

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