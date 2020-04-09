10.04.20 11:00 Видеоконференция NAI Ukraine: "Результаты 2019 и прогнозы развития рынка недвижимости на 2020"

В пятницу, 10 апреля 2020 года, в 11:00 на YouTube канале ИА "Украинские Новости" состоится видеоконференция NAI Ukraine на тему: "Результаты 2019 и прогнозы развития рынка недвижимости на 2020". Вопросы для обсуждения: Макроэкономика. Рынок коммерческой недвижимости. Рынок новостроек Киева и области. Загородная недвижимость. Спикеры: Виталий Бойко, генеральный директор консалтинговой компании NAI Ukraine; Марина Гуревич, руководитель отдела консалтинга NAI Ukraine. Приглашаем журналистов принять участие в событии. Посмотреть и задать вопросы можно будет во время онлайн-трансляции видеоконференции 10.04.20 с 11:00-12:00 на канале ИА "Украинские Новости": https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos