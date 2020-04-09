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  • 10.04.20 11:00 Видеоконференция NAI Ukraine: "Результаты 2019 и прогнозы развития рынка недвижимости на 2020"
09 апреля 2020, четверг, 11:32 5
Пресс-центр 2020-04-09T12:07:10+03:00
Українські Новини
10.04.20 11:00 Видеоконференция NAI Ukraine: "Результаты 2019 и прогнозы развития рынка недвижимости на 2020"

10.04.20 11:00 Видеоконференция NAI Ukraine: "Результаты 2019 и прогнозы развития рынка недвижимости на 2020"

Алина Заика

В пятницу, 10 апреля 2020 года, в 11:00 на YouTube канале ИА "Украинские Новости" состоится видеоконференция NAI Ukraine на тему: "Результаты 2019 и прогнозы развития рынка недвижимости на 2020".

Вопросы для обсуждения:

  • Макроэкономика. Рынок коммерческой недвижимости.
  • Рынок новостроек Киева и области.
  • Загородная недвижимость.

Спикеры:

  • Виталий Бойко, генеральный директор консалтинговой компании NAI Ukraine;
  • Марина Гуревич, руководитель отдела консалтинга NAI Ukraine.

Приглашаем журналистов принять участие в событии. Посмотреть и задать вопросы можно будет во время онлайн-трансляции видеоконференции 10.04.20 с 11:00-12:00 на канале ИА "Украинские Новости": https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

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