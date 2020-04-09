10.04.20 11:00 Видеоконференция NAI Ukraine: "Результаты 2019 и прогнозы развития рынка недвижимости на 2020"

В пятницу, 10 апреля 2020 года, в 11:00 на YouTube канале ИА "Украинские Новости" состоится видеоконференция NAI Ukraine на тему: "Результаты 2019 и прогнозы развития рынка недвижимости на 2020".

Вопросы для обсуждения:

Макроэкономика. Рынок коммерческой недвижимости.

Рынок новостроек Киева и области.

Загородная недвижимость.

Спикеры:

Виталий Бойко, генеральный директор консалтинговой компании NAI Ukraine;

генеральный директор консалтинговой компании NAI Ukraine; Марина Гуревич, руководитель отдела консалтинга NAI Ukraine.

Приглашаем журналистов принять участие в событии. Посмотреть и задать вопросы можно будет во время онлайн-трансляции видеоконференции 10.04.20 с 11:00-12:00 на канале ИА "Украинские Новости": https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos