НКРЕКУ после призывов ДТЭК усилила монополизацию энергорынка под предлогом COVID-19

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) своим решением полностью запретила импорт электроэнергии из Российской Федерации и Республики Беларусь, информирует портал nashigroshi.org. Это предусмотрено постановлением №766 от 8 апреля "О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)».

НКРЕКУ запретила импорт, приказав Оператору системы передачи аннулировать результаты годовых аукционов на пропускную способность межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, а также ограничив месячную и суточную пропускную способность до 0 МВт.

Решение принято после призывов компании ДТЭК Рината Ахметова к Президенту и премьер-министру закрыть импорт электроэнергии из Российской Федерации и Республики Беларусь.

В марте цена электроэнергии в Украине выросла на 9% -22% и стала самой дорогой в Европе. Компания ДТЭК продает электроэнергию в Украине на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии.

В марте правительство Дениса Шмыгаля, ранее работавшего в компании ДТЭК, ввело пошлину в размере 65% на поставки в Украину энергетического угля, а также на поставки электроэнергии из Российской Федерации.

Ранее председатель НКРЕКУ Валерий Тарасюк заявлял о вреде закрытия импорта для конкуренции на рынке электроэнергии.

"Если одним махом прекратить импорт - тогда мы убьем основы конкуренции, состоящих, в том числе, благодаря импорту ... Потому что, ограничив импорт, мы снижаем конкуренцию на рынке, это бесспорно приводит к повышению цены или к неконтролируемости формирования цены и к тому, что страдают наши потребители, наша экономика. Я имею в виду, в первую очередь, небытовых потребителей, но бытовые потребители тоже страдают».

До лета 2019 компания ДТЭК импортировала уголь из Российской Федерации и закладывала его в тарифы на электроэнергию по формуле Роттердам+.

Ранее Українські Новини сообщали, что министром энергетики может стать Ольга Буславец, которая ранее была замечена в лоббировании решений в пользу ДТЭК Ахметова.

ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех угольных электростанций в Украине.