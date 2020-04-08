Украинские нардепы и чиновники должны лечиться только в Украине, – Светличная

Украинские политики и госслужащие высокого уровня должны лечиться в украинских больницах, а не за границей. С соответствующей законодательной инициативой выступила народный депутат Украины от Харьковщины, Юлия Светличная, сообщает РБК-Украина.

По словам Светличной, данную инициативу необходимо закрепить законодательно.

"Медицина будет укрепляться только тогда, когда украинские политики и чиновники самого высокого уровня будут лечиться в украинских больницах. Это как декларирование, которое должно быть обязательным условием. Только декларирование – это финансовая дисциплина, а развитие медицины – это социальная ответственность политиков", – заявила Светличная.

По словам депутата, существующая ситуация – это реальность, которую политики должны принять.

"COVID-19 не отличают богатых от бедных, не отличают ни религии, ни должностей. А нынешнее состояние украинской медицины – это расплата за постоянный политический популизм, за безответственность тех, кто годами уничтожал нашу медицину, кто закрывал больницы, кто игнорировал потребности врачей и пациентов. Это реальность, которую политики должны принять", – заявила Светличная.

Как сообщалось ранее, Юлия Светличная победила на промежуточных выборах 15 марта в избирательном округе №179 в Харьковской области с результатом 77,54%, опередив ближайшего конкурента в 10 раз.