"Слуга" Нагорняк призывает к полной перезагрузке руководства энергетической отрасли, - СМИ

Сергей Нагорняк назвал среди шагов, которые привели к кризису в енергоотрасли - создание режима максимального содействия импорту электроэнергии из государств, которые закрывают доступ на свой энергорынок украинским производителям, информирует портал glavcom.ua.

"Необходимо осуществить полную перезагрузку руководящего звена энергетической отрасли для вывода энергетики из кризиса." Об этом говорится в обращении народного депутата Сергея Нагорняка к Президенту.

Депутат отметил, что сейчас электроэнергетика переживает кризис, вызванный непрофессиональными действиями ответственных за отрасль и их вмешательством в рыночные процессы. В частности, среди таких действий он отметил создание режима максимального благоприятствования импорта электроэнергии из государств, которые закрывают доступ на свой энергорынок украинским производителям, что привело к ухудшению состояния предприятий государственного сектора, бесконечные вмешательства в правила рынка, которые позволили запустить на энергорынке масштабную аферу с "торговлей воздухом", неспособность цивилизованно провести переговоры с инвесторами в сфере ВИЭ и прийти к компромиссному решению.

Кроме того, Нагорняк обратил внимание, что энергетика бесконечно работает в режиме "временно исполняющих обязанности", в частности в таком режиме работают НАЭК "Энргоатом", НЭК "Укрэнерго", ОАО "Центрэнерго", что негативно сказывается на работе этих предприятий и отрасли в целом.

Несмотря на критичность ситуации в энергетике, депутат призвал Президента осуществить полную перезагрузку руководящего звена отрасли.

"В такой ситуации единственным оправданным решением является полная перезагрузка руководящего звена электроэнергетической отрасли. К руководству отраслью должны прийти не политики, как бы модно и современно это ни было, не партийные лидеры, а профессионалы с большим опытом и глубоким пониманием технических и рыночных процессов", - подчеркнул Нагорняк.

Напомним, ранее народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Виктория Гриб в обращении к Президенту, премьер-министру и председателю парламента заявила, что кризисная ситуация в энергетике требует немедленного вмешательства руководства государства и принятия соответствующих решений, в частности - кадровых.