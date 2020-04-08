Бойко предлагает выплатить по 1 тыс. гривен людям с низким доходом

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко предлагает в условиях общенационального карантина для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 выплатить по 1 тыс. гривен всем гражданам Украины с низким доходом.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Политик подчеркнул, что изменения в бюджет должны касаться увеличения финансирования медицины и социальной поддержки людей. "Мы выступаем за то, чтобы было увеличено финансирование здравоохранения – начиная от зарплат медикам и заканчивая увеличением закупок лекарств и оборудования. Также необходимо повысить социальные выплаты людям, которые пострадали от карантина. Таких уже миллионы в стране, люди потеряли работу, им не на что жить. Мы предлагаем выплатить по 1 тыс. гривен тем, у кого доход на члена семьи составляет менее двух прожиточных минимумов", - акцентировал парламентарий.

"В прошлом проекте изменений в бюджет, который не был поддержан парламентом 30 марта, мы увидели, что финансирование медицины увеличивается за счет местных бюджетов, а центральные органы власти оказались "неприкасаемыми". Судьи, прокуроры, антикоррупционные органы, силовики, Офис Президента, Верховная Рада, аппарат Кабмина – у всех осталось практически прежнее финансирование, а местные бюджеты обрезали коренным образом – минус 20 млрд (гривен). Конечно, мы это не поддержали", - отметил Бойко.

"Мы надеемся, что в новых изменениях в бюджет будут учтены все эти замечания, и тогда мы за них проголосуем. Хотя уже сейчас происходит какая-то кулуарная возня, Бюджетный комитет отстранен от данного процесса. Боюсь, что нам опять принесут какой-то вариант, который практически не будет отличаться от предыдущего. Если опять будет имитация бурной деятельности с какими-то коррупционными составляющими, то за такие правки мы голосовать не будем", - подчеркнул сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Бойко также призвал правительство заняться реструктуризацией внешних долгов и оказать поддержку реальному сектору экономики.

"Вообще, правительство, собранное по принципу личной преданности, не отвечает суровым реалиям сегодняшнего дня. Они в основном непрофессиональны, не понимают проблем, с которыми столкнулись, а это отражается на людях. Первое, что должно сделать правительство, это провести переговоры по реструктуризации внешней задолженности – нельзя обдирать людей, сегодня эти деньги нужны внутри страны (до конца года Минфину нужно выплатить 360 млрд гривен долга, при этом каждая 9-я гривня в бюджете уходит только на выплату процентов по кредитам). И второе, - нужно активизировать процессы, связанные с преодолением эпидемии, а бизнес, производство, промышленность, реальный сектор должны ощутить настоящую поддержку государства", - резюмировал политик.

Юрий Бойко напомнил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" разработала Антикризисный план, который необходимо взять за основу, формируя проект изменений в бюджет. В нем четко прописано, какие неприоритетные статьи расходов нужно сократить и направить высвободившиеся средства на поддержку медицины, промышленности, малого бизнеса, что особенно важно сейчас, когда миллионы граждан лишились работы.