В СБУ считают, что у Кличко переплатили за оборудование и софт 150 миллионов

СБУ и Офис генпрокурора считают, что за последние три года СКП "Киевтелесервис" купило у ООО "Билинтех Украина" и ООО "ВМ Констракшн Украина" оборудование и программное обеспечение с переплатой на 143 700 000 грн. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 1 апреля, передают "Наші гроші".

Следователи установили, что в 2017-2019 гг. Специализированное коммунальное предприятие "Киевтелесервис" восемь раз заказывало услуги "Билинтех Украины" на общую сумму 196 900 000 грн. (Освоено 161 100 000) и четыре раза "ВМ Констракшн Украина" на общую сумму 308 400 000 грн. (Освоено 188 500 000).

Речь идет об услугах по созданию, сопровождению корпоративного городского связи и сетевой инфраструктуры КГГА, Киевского горсовета, РГА в г.. Киеве, развитие городской сервисной сетевой инфраструктуры, в том числе создание комплексной системы защиты и безопасности городской сервисной сетевой инфраструктуры.

Кроме того, в течение трех последних лет СКП "Киевтелесервис" в рамках тендеров с "Билинтех Украины" и "ВМ Констракшн Украина" купило оборудование и программное обеспечение стоимостью, превышающей стоимость продажи такого оборудования и программного обеспечения в официальных импортеров и дистрибьюторов на территории Украина на общую сумму 143 700 000 грн.

Следователи также установили, что "Киевтелесервис" в 2017-2019 гг. Купил в "Билинтех Украины" и "ВМ Констракшн Украина" неидентифицированных программное обеспечение или импортные программные продукты Fortinet и HewlettPackard, которые, согласно данным ДФС Украине, не закупались "ВМ Констракшн Украина "," Билинтех Украина "или их поставщиками на территории Украины у нерезидентов или резидентов на общую сумму 44900000 грн.

Суд предоставил следователям доступ к документации по покупок в "Билинтех Украины" и "ВМ Констракшн Украина", находится в СКП "Киевтелесервис".