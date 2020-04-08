подписаться на рассылку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
08 апреля 2020, среда, 13:16 484
Общество 2020-04-08T13:16:58+03:00
Українські Новини
В СБУ считают, что у Кличко переплатили за оборудование и софт 150 миллионов

В СБУ считают, что у Кличко переплатили за оборудование и софт 150 миллионов

Ольга Фандорина
Виталий Кличко, СБУ, КГГА, закупка
КГГА КМДА Киеврада Киевсовет Мэрия Фото: КГГА
КГГА КМДА Киеврада Киевсовет Мэрия Фото: КГГА

СБУ и Офис генпрокурора считают, что за последние три года СКП "Киевтелесервис" купило у ООО "Билинтех Украина" и ООО "ВМ Констракшн Украина" оборудование и программное обеспечение с переплатой на 143 700 000 грн. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 1 апреля, передают "Наші гроші".

Следователи установили, что в 2017-2019 гг. Специализированное коммунальное предприятие "Киевтелесервис" восемь раз заказывало услуги "Билинтех Украины" на общую сумму 196 900 000 грн. (Освоено 161 100 000) и четыре раза "ВМ Констракшн Украина" на общую сумму 308 400 000 грн. (Освоено 188 500 000).

Речь идет об услугах по созданию, сопровождению корпоративного городского связи и сетевой инфраструктуры КГГА, Киевского горсовета, РГА в г.. Киеве, развитие городской сервисной сетевой инфраструктуры, в том числе создание комплексной системы защиты и безопасности городской сервисной сетевой инфраструктуры.

Кроме того, в течение трех последних лет СКП "Киевтелесервис" в рамках тендеров с "Билинтех Украины" и "ВМ Констракшн Украина" купило оборудование и программное обеспечение стоимостью, превышающей стоимость продажи такого оборудования и программного обеспечения в официальных импортеров и дистрибьюторов на территории Украина на общую сумму 143 700 000 грн.

Следователи также установили, что "Киевтелесервис" в 2017-2019 гг. Купил в "Билинтех Украины" и "ВМ Констракшн Украина" неидентифицированных программное обеспечение или импортные программные продукты Fortinet и HewlettPackard, которые, согласно данным ДФС Украине, не закупались "ВМ Констракшн Украина "," Билинтех Украина "или их поставщиками на территории Украины у нерезидентов или резидентов на общую сумму 44900000 грн.

Суд предоставил следователям доступ к документации по покупок в "Билинтех Украины" и "ВМ Констракшн Украина", находится в СКП "Киевтелесервис".

Больше новостей о: Виталий Кличко СБУ КГГА закупка

В Украине почти 1,7 тыс. зараженных коронавирусом, за сутки погибли 7 человек
Офис генпрокурора сообщил Киве о подозрении
Новости
В Украине намерены запретить импорт электроэнергии из России 13:33
ДТЭК опроверг информацию о прекращении экспорта электроэнергии в Венгрию 10:46
ДТЭК прекратил экспорт электроэнергии в Венгрию из-за более низких цен на ресурс, чем в Украине, - Герус 18:10
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп" 15:50
"Нефтегаз" уволил директора газового бизнеса Фаворова 11:46
больше новостей
ДТЭК прекратил экспорт электроэнергии в Венгрию из-за более низких цен на ресурс, чем в Украине, - Герус 18:10
ДТЭК опроверг информацию о прекращении экспорта электроэнергии в Венгрию 10:46
В Украине намерены запретить импорт электроэнергии из России 13:33
больше новостей
ДТЭК прекратил экспорт электроэнергии в Венгрию из-за более низких цен на ресурс, чем в Украине, - Герус 18:10
ДТЭК опроверг информацию о прекращении экспорта электроэнергии в Венгрию 10:46
В Украине намерены запретить импорт электроэнергии из России 13:33
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok