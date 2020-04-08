Платформа Бойко требует прекратить преследование депутата Кивы

"Власть не в состоянии обуздать эпидемию и предотвратить экономический кризис в стране. Всё, на что способен новый режим, – загнать экономику в карантин, угрожать гражданам запретами и штрафами, и организовать травлю оппозиции. Все силы и ресурсы брошены на то, чтобы создать в обществе атмосферу страха, чтобы никто не смел вслух сказать о бессилии, непрофессионализме и бездарности власти." Об этом говорится в заявление партии ОП-ЗЖ, распространенном на ее официальном портале.

В документе отмечается, что только этим можно объяснить целенаправленные и непрекращающиеся нападки на народного депутата Украины, нашего однопартийца Илью Киву. Под совершенно надуманным предлогом, после спланированной провокации, против него было открыто уголовное дело, а сегодня, за подписью Генерального прокурора объявлено подозрение. Очевидно, власть решила подыграть своим новым союзникам-радикалам и запугать одного из самых последовательных своих критиков.

Оппозиционная платформа – За життя требует прекратить политические преследования и попытки давления на оппозицию. За счет угроз и преследований вам не удастся скрыть от общества свои провалы и запугать оппозицию.

"Провокация не пройдет! Мы уверены, что состряпанное на скорую руку дело не будет иметь никакой юридической перспективы и просто рассыплется в суде", - отмечатеся в тексте документа.

"Власти пора остановить маховик бессмысленных репрессий. Хватит бороться с оппозицией, украинским народом и отечественной экономикой! Боритесь с эпидемией, радикалами и кризисом!", - резюмируется в заявлении партии.