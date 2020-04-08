Коронавирус на даче: сколько стоит снять дом под Киевом и какие условия предлагают арендодатели

Карантин, который власти усилили на днях, сподвиг людей выезжать загород в частные дома, где проводить его намного приятнее, ведь есть доступ к водоемам, лесной зоне а также можно выходить на улицы больше, чем двум людям. Об условиях, диапазоне цен, а также о том, как правильно выбрать дачный участок в аренду, сообщает "КП в Украине".

Ценовой диапазон на аренду домов варьируется от 2 тысяч гривен до 700-1500 долларов в месяц.

Варианты, где стартовая цена от 2 тысяч – условия соответствуют цене. Более того, часто арендодатели предоставляют неубранный участок, и предлагают жителям в качестве развлечения убрать его и привести в порядок дом. В целом, за ваши же деньги вам предлагают еще и поработать на свежем воздухе, и вложить определенную сумму в чужую собственность.

Кроме того, часто можно столкнуться с ситуацией, когда хозяева будут разделять дачный домик вместе с вами, а также с удобствами, расположенными на улице.

По мнению экспертов, комфортные дома чаще всего сдаются в аренду на весну и лето в диапазоне 700-1500 долларов в месяц. Арендатору будут предоставлены в пользование 2-3 и более комнат с качественным ремонтом, мебель, современные кухня и санузел.

Если у вас есть большая сумма, то за 1500-2500 и более долларов в месяц можно выбрать роскошный дом в аренду под Киевом.

Советы арендаторам:

Проверьте документы

Убедитесь в том, что сдает дачу ее настоящий владелец. Для этого попросите показать госакт на право собственности земли или выписку из госреестра. Если документы находятся на стадии оформления, то подойдите к председателю дачного кооператива и убедитесь, что имеете дело с настоящим хозяином.

Проинспектируйте магазины

При выборе дома первым делом арендаторы смотрят на наличие леса и водоемов. Кроме них, очень важным является вопрос торговой инфраструктуры.

Проверьте связь

Проблемы со связью зачастую возникают на дачах и загородных домах. Чтобы "не быть отрезанными" от мира, убедитесь, что связь ловит хорошо.

Протестируйте электросеть

Не лишним будет проверить, выдерживает ли электросеть нагрузку. Включите в доме все приборы, которые вы можете использовать одновременно, и проверьте, не выбивает ли пробки.

Расспросите соседей о воде

Вопрос качества воды тоже не сбрасывайте со счетов. Дело в том, что в разных районах она имеет различный состав. Если в ней, например, много железа, то пить ее нельзя. Все это опять же можно выяснить у председателя дачного кооператива.

Узнайте о тарифах

Обычно постояльцы еще платят и за потраченные свет и газ. Так что узнайте, сколько стоит тот же киловатт-час электроэнергии. Дело в том, что многие дачники заключают договор не с облэнерго, а с садовым товариществом, которое является посредником. Обычно в этих случаях за свет платят с учетом так называемых потерь на линиях, а они иногда составляют до 50%. Поэтому киловатт-час вам может обходиться дороже 2 грн.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве рассказали, когда рассмотрят отмену карантина в Украине.