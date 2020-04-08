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  • "Дарница" в апреле поставит в аптеки более 1,6 млн упаковок парацетамола
08 апреля 2020, среда, 10:35 1182
Экономика 2020-04-08T10:38:07+03:00
Українські Новини
"Дарница" в апреле поставит в аптеки более 1,6 млн упаковок парацетамола

"Дарница" в апреле поставит в аптеки более 1,6 млн упаковок парацетамола

Ирина Дорофейчук
Медицина, Лекарства, Дарница, Пандемия, Фармакология, Коронавирус, Шимкив, Парацетамол
Лекарства. Фото: ФК
Лекарства. Фото: ФК "Дарница"

Фармацевтическая компания "Дарница" начала выпуск новых серий препарата "Парацетамол-Дарница". Как сообщает пресс-служба компании, на протяжении следующих 30 дней в аптеки страны поступит более 1,6 млн упаковок этого лекарственного средства.

Согласно глобальной статистике, около 80% инфицированных COVID-19 переносят болезнь в легкой форме, оставаясь при этом дома. Отмечается, что Национальная служба здоровья Великобритании опубликовала рекомендации для лечения коронавирусных симптомов в домашних условиях, где советует больным COVID-19 принимать парацетамол, чтобы снизить температуру - один из двух основных симптомов коронавирусной инфекции. Это привело к повышенному спросу на лекарственные средства, в состав которых входит парацетамол.

"Мы следим за развитием эпидемии COVID-19 в Украине и изучаем опыт коллег из других стран, чтобы быстро реагировать на растущие потребности в препаратах для лечения симптомов коронавируса. Большинство национальных протоколов стран-членов ЕС по лечению рекомендуют парацетамол как препарат выбора при лечении лихорадки и боли. Поэтому в марте мы поставили в аптеки 1 млн упаковок "Парацетамол-Дарница" и в апреле продолжаем выпуск этого эффективного и доступного средства. В течение месяца "Дарница" отгрузит дополнительно более 1,6 млн упаковок", - подчеркнул председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Напомним, в марте "Дарница" изменила планы производства для первоочередного обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами. В последующие месяцы компания также будет готова удовлетворить спрос на этот препарат.

"Парацетамол-Дарница" - лекарственное средство, обладающее жаропонижающим и умеренной обезболивающим действием. Выпускается в форме таблеток, дозировкой 200 мг и 500 мг, регистрационные удостоверения UA 4369/01/01 и 4369/01/03. Участок, на котором производится лекарственное средство "Парацетамол-Дарница", соответствует международным стандартам надлежащей производственной практики (Good manufacturing practice - GMP).

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли. Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира.

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