"Протефлазид" - просто смесь трав, настоянных на спирте, - Супрун

Препарат "Протефлазид" - просто смесь трав, растворенных в спирте. При этом руководители определенных научных учреждений пытаются фактически "впарить" этот препарат как якобы спасение от COVID-19. Хотя подобное лекарство не сможет оказать эффективную помощь.

Об этом экс-глава МОЗ Уляна Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Эти "лекарства" не включены ни в какие международные протоколы, не имеют доказательной эффективности, не исследовали в реальных научных исследованиях, а в основном у тех, которые оплачивали производители этого чудо-препарата", - заявила она.

Супрун рассказала, что в сети всплыло письмо президента НАМНУ Виталия Цимбалюка к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обратить внимание "на откровенный фуфломицин" для профилактики и лечения коронавируса.

По ее словам, в сложные для страны и всего мира времена "такие "ноу-хау" впаривают руководители научных учреждений, которые существуют на немалые средства налогоплательщиков, и десятилетиями наживаются на имитации научной деятельности".

Также медик обвинила Национальную академию медицинских наук Украины в занятиях лженаукой.