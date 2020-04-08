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08 апреля 2020, среда, 10:29 734
Политика 2020-04-08T10:30:46+03:00
Українські Новини
"Протефлазид" - просто смесь трав, настоянных на спирте, - Супрун

"Протефлазид" - просто смесь трав, настоянных на спирте, - Супрун

Анна Рудык

Препарат "Протефлазид" - просто смесь трав, растворенных в спирте. При этом руководители определенных научных учреждений пытаются фактически "впарить" этот препарат как якобы спасение от COVID-19. Хотя подобное лекарство не сможет оказать эффективную помощь. 

Об этом экс-глава МОЗ Уляна Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Эти "лекарства" не включены ни в какие международные протоколы, не имеют доказательной эффективности, не исследовали в реальных научных исследованиях, а в основном у тех, которые оплачивали производители этого чудо-препарата", - заявила она.

Супрун рассказала, что в сети всплыло письмо президента НАМНУ Виталия Цимбалюка к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обратить внимание "на откровенный фуфломицин" для профилактики и лечения коронавируса. 

По ее словам, в сложные для страны и всего мира времена "такие "ноу-хау" впаривают руководители научных учреждений, которые существуют на немалые средства налогоплательщиков, и десятилетиями наживаются на имитации научной деятельности".

Также медик обвинила Национальную академию медицинских наук Украины в занятиях лженаукой. 

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