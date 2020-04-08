"Протефлазид" - просто смесь трав, настоянных на спирте, - Супрун

Препарат "Протефлазид" - просто смесь трав, растворенных в спирте. При этом руководители определенных научных учреждений пытаются фактически "впарить" этот препарат как якобы спасение от COVID-19. Хотя подобное лекарство не сможет оказать эффективную помощь. Об этом экс-глава МОЗ Уляна Супрун написала на своей странице в Facebook. "Эти "лекарства" не включены ни в какие международные протоколы, не имеют доказательной эффективности, не исследовали в реальных научных исследованиях, а в основном у тех, которые оплачивали производители этого чудо-препарата", - заявила она. Супрун рассказала, что в сети всплыло письмо президента НАМНУ Виталия Цимбалюка к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обратить внимание "на откровенный фуфломицин" для профилактики и лечения коронавируса. По ее словам, в сложные для страны и всего мира времена "такие "ноу-хау" впаривают руководители научных учреждений, которые существуют на немалые средства налогоплательщиков, и десятилетиями наживаются на имитации научной деятельности". Также медик обвинила Национальную академию медицинских наук Украины в занятиях лженаукой.