Нардепы обратились к Венедиктовой и Холодницкому расследовать действия прокуроров в деле Кулика

Комитет по антикоррупционной политике Верховной Рады Украины на своем заседании во вторник, 7 апреля, принял решение обратиться к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой расследовать действия прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в деле экс-прокурора Константина Кулика, заслушать руководителя САП Назара Холодницкого и главу Высшего антикоррупционного суда Елену Танасевич, а также предоставить экс-министру финансов Игорю Уманскому и нардепу Гео Леросу статус обличителей коррупции (викривачів - укр).

На заседании Комитета глава НАПК Александр Новиков подтвердил регистрацию обращения Гео Лероса и начало процедуры рассмотрения ему статуса обличителя коррупции.

Антикоррупционный комитет провел свое первое заседание в режиме видеоконференции. Такая работа комитетов предусмотрена на период карантина, после принятия законопроекта №3277 о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины", который был принят на внеочередном заседании Рады 30 марта за основу и в целом. Тогда за документ проголосовали 319 народных депутатов.

В частности, председатель комитета Анастасия Радина (Красносельская) поддержала вопрос об обращении к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с целью дать правовую оценку действиям прокуроров САП Назара Холодницкого в деле Константина Кулика. Речь идет о процессуальных прокурорах, которые отказалась от своих же обвинений и расследования, которое проводило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), внезапно став на защиту Константина Кулика в деле о незаконном обогащении.

"Я поддерживаю обращение народных депутатов к Офису генерального прокурора и генпрокурору Ирине Венедиктовой, а также в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, предоставить Раде документы и пояснения прокуроров и лично Назара Холодницкого относительно правомочности действий прокуроров", – заявила Анастасия Радина.

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин выступил с инициативой пригласить на Комитет представителей САП и заслушать их аргументацию и на основании слушаний принять решение. Комитет намерен пригласить на свои следующие заседания Елену Танасевич, главу Высшего антикоррупционного суда и Назара Холодницкого, главу САП.

Напомним, что дело №52015000000000017 было внесено в Единый реестр досудебных расследований Украины (ЕРДР) 25 декабря 2015 года. Досудебное расследование этого криминального производства осуществлялось НАБУ и завершено прокурорами САП. С приходом Ирины Венедиктовой в Генпрокуратуру прокуроры САП, которые выступают обвинителями, резко выступили с ходатайством о закрытии дела.

2 апреля первый замруководителя САП Максим Грищук, по мнению депутатов, вопреки требованиям действующего законодательства Украины, без наличия оснований предусмотренных ч. 2 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины, обратился в Высший антикоррупционный суд Украины по ходатайству о закрытии криминального производства в отношении Кулика, хотя суд уже решал соответствующее ходатайство и отказал в его удовлетворении в связи с тем, что криминальное производство может быть прекращено лишь на стадии досудебного следствия на основании постановления прокурора. И Высший антикоррупционный суд, без наличия полномочий, под председательством судьи Олега Колиуша (в коллегию также входили судьи Олег Ткаченко и Виталий Дубас) удовлетворил соответствующее ходатайство, несмотря на то, что дело не подсудно антикоррупционному суду, о чем отмечал Верховный Суд.

Депутаты утверждают, что на заседании прокуроры САП выступили одновременно и стороной обвинения, и стороной защиты прокурора Кулика, что прямо противоречит процессуальным нормам. А оправдание скандального прокурора уже назвали нонсенсом в деятельности антикоррупционных органов, что дискредитирует их существование.

В декабре 2015 года против Константина Кулика возбудили уголовное дело по факту незаконного обогащения. По данным НАБУ, с 2011 до 2015 года, находясь на службе в органах прокуратуры, Кулик получил доходы около 1,7 млн гривен. Но по данным следствия, в этот же период расходы Кулика превысили его доходы на 2,6 млн гривен и составили около 3,4 млн гривен. Кулика обвиняли в незаконном обогащении, а осенью 2019 года он был уволен из Генеральной прокуратуры за то, что не явился на переаттестацию прокуроров.